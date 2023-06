Sorribes pasa a octavos tras retirarse Rybakina y se enfrentará a Haddid Maia

La española Sara Sorribes (132ª WTA), "en shock" tras clasificarse para los octavos de final de Roland Garros después de retirarse este sábado la kazaja Elena Rybakina (4ª), se enfrentará a la brasileña Beatriz Haddad Maia en la próxima ronda.

"Todavía estoy un poquito en shock, era lo último que me esperaba. Estaba súperpreparada para jugar", explicó Sorribes en rueda de prensa.

"He empezado a llorar, y cuando he acabado de llorar ya he dicho 'no me lo creo, no me lo creo'", añadió.

La española se enfrentará a Haddad Maia (14ª), primera brasileña en alcanzar los octavos de final de Roland Garros desde 1979, tras remontar el partido ante la rusa Ekaterina Alexandrova (23ª), ganando por 5-7, 6-4, 7-5.

Patricia Medrado fue la última brasileña, hace 44 años, en alcanzar los octavos de final, que eran entonces la tercera ronda.

"Sé que tengo una cualidad que es luchar y seguir intentándolo, y fue lo que hice hoy", dijo Haddad Maia.

Antes de saber que jugaría contra ella, Sorribes ya anticipaba un duelo complicado: "Sea contra quien sea, va a ser un partido muy difícil", indicó en rueda de prensa.

"Creo que depende mucho de mí, de que yo intente competir bien, que intente hacer las cosas que estoy trabajando", añadió la española, que se quedó sin jugar en la Philippe Chatrier al enfermar su rival.

- "Fiebre y dolores de cabeza -

Hasta ahora, Rybakina había ganado sin problemas sus dos primeros partidos en París, contra las checas Brenda Fruhvirtova, por 6-4, 6-2, y Linda Noskova, por 6-3, 6-3.

Pero la kazaja comenzó a tener síntomas "tras el segundo partido".

"No he dormido bien estas dos últimas noches, tenía fiebre y dolores de cabeza", precisó en rueda de prensa, tras el anuncio de su baja por parte de los organizadores.

"Sería difícil estar a la altura en el partido, correr e incluso respirar, por lo que era la única decisión que podía tomar", añadió.

Ganadora del WTA 1000 de Roma en tierra batida el mes pasado y finalista del primer Grand Slam del año, el Open de Australia, la jugadora de 23 años figuraba entre las aspirantes al título en París.

"Estoy muy decepcionada por no poder jugar. Es la vida, hay altos y bajos. Hoy quería estar al 100%, pero está claro que estoy lejos. No tengo posibilidades. Debo ahora recuperarme y dar lo mejor para estar lista para la temporada sobre hierba", explicó.

La kazaja, nacida en Moscú, defenderá su título de Wimbledon, ganado el año pasado, en el torneo londinense, que se disputará del 3 al 16 de julio.

Su victoria en 2022 había perturbado a los organizadores, en una edición en que tenistas rusos y bielorrusos fueron excluidos del torneo londinense.

rbo/jr/psr-hgs/mcd

AFP