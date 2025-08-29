Sorteo de la Liga Europa ofrece revancha de dos finales de la Copa de Europa

MÓNACO (AP) — El sorteo de la Europa League el viernes estableció dos revanchas de finales de la Copa de Europa y dos partidos en Alemania para el club israelí Maccabi Tel-Aviv.

Feyenoord, el campeón de Europa de 1970, recibirá al Celtic en uno de sus partidos de la fase de liga y el Nottingham Forest tendrá un partido en casa contra el Malmo de Suecia, que era un equipo semiprofesional en 1979 cuando perdió el partido final de la Copa de Europa contra el club inglés.

Maccabi Tel-Aviv jugará partidos fuera de casa en Alemania contra Stuttgart y Freiburg, y también viajará para jugar contra el Aston Villa —en Birmingham, Inglaterra— y el PAOK en Grecia.

Los clubes israelíes han estado jugando partidos organizados por la UEFA en países neutrales por razones de seguridad durante el conflicto en Gaza. El Maccabi Tel-Aviv ha acogido partidos europeos esta temporada en Backa Topola, Serbia.

Los partidos en casa del Maccabi Tel-Aviv son contra Dinamo Zagreb, Lyon, Midtjylland y Bolonia.

La Roma —cuyo entrenador Gian Piero Gasperini ganó la Liga Europa con el Atalanta hace dos temporadas— viajará dos veces a Glasgow para jugar contra los feroces rivales, Celtic y Rangers, entre sus ocho oponentes.

La Europa League utiliza el mismo formato de liga de 36 equipos que la Liga de Campeones. Los equipos juegan contra ocho oponentes diferentes durante la fase de liga y se clasifican en una tabla de posiciones única.

El Villa fue uno de los 11 equipos en el sorteo del viernes que jugaron la campaña anterior la Liga de Campeones, aunque su entrenador Unai Emery ha ganado la Liga Europa en cuatro ocasiones: tres veces con el Sevilla y una vez con el Villarreal.

El calendario de oponentes del Villa incluye un viaje al Fenerbahçe, que se separó del entrenador José Mourinho horas antes.

El Forest también disputará la Liga Europa de segunda categoría en lugar del Crystal Palace, el ganador de la Copa FA inglesa que fue degradado por la UEFA en un caso complejo relacionado con propietarios que tienen participaciones en múltiples clubes. El Palace jugará la Conference League.

El Forest y su entrenador portugués Nuno Espírito Santo jugarán contra dos oponentes de Portugal, en casa contra el Porto y fuera contra el Braga.

Los ocho mejores equipos pasan directamente a los octavos de final en marzo. Los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto avanzan a los playoffs de eliminación en febrero. Los 12 equipos inferiores son eliminados.

Los 36 equipos de la Europa League compartirán un fondo de premios de 565 millones de euros (US$659 millones). Cada club tiene garantizado al menos 4,3 millones de euros (US$5 millones).

