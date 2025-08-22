Sorteo del Mundial 2026 se realizará en el Kennedy Center de Washington, anuncia Trump

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó que el sorteo para la Copa Mundial 2026 se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Kennedy Center en Washington.

El mandatario hizo el anuncio junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el vicepresidente JD Vance durante un evento en la Oficina Oval.

Estados Unidos coorganiza el torneo el próximo año con Canadá y México. El sorteo en el Kennedy Center determinará los grupos de la Copa Mundial y los partidos que cada equipo jugará en la ronda inicial.

Trump ha tomado el control del Kennedy Center y se instaló como presidente reemplazando a la junta de fideicomisarios con leales. También ha insinuado que le gustaría ver el lugar renombrado como el Centro Trump/Kennedy.

Cuando se le preguntó si podría ser él quien saque los nombres de los equipos para determinar contra quién jugarán, Trump sugirió que podría no ser una mala idea, e Infantino pareció estar de acuerdo, aunque esa parte aún no se ha determinado.

En un movimiento inusual, Infantino también llevó el trofeo de la Copa Mundial con él a la Oficina Oval.

Es una superstición casi tan antigua como la propia Copa Mundial: los jugadores de los equipos nacionales de todo el mundo creen que tocar el trofeo antes de que su equipo realmente gane el torneo en el campo puede traer mala suerte.

Incluso Infantino señaló que el trofeo es "solo para ganadores", pero luego añadió a Trump: "Y, dado que usted es un ganador, por supuesto que también puede hacerlo".

El presidente hizo precisamente eso, comentando: "Es bastante pesado".

Más tarde llamó al trofeo "una hermosa pieza de oro" y bromeó sobre quedárselo y exhibirlo en la Oficina Oval, que Trump ha redecorado con un ostentoso decorado dorado.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes