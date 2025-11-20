Sorteo del repechaje europeo para la Copa Mundial 2026

ZÚRICH, 20 nov (Reuters) - A continuación se muestra el sorteo del repechaje europeo celebrado el jueves para decidir las llaves que determinan las cuatro plazas europeas restantes para la Copa Mundial 2026.

Los doce segundos de cada grupo de la eliminatoria de la UEFA quedaron encuadrados en los bombos del 1 al 3 y fueron cabezas de serie según el ránking mundial de la FIFA, mientras que los cuatro equipos que avanzaron a través de la Liga de las Naciones de la UEFA quedaron encuadrados en el bombo 4.

Las definiciones a partido único tendrán lugar en marzo, con las semifinales el 26 de marzo y las finales el 31 de marzo.

Los cabezas de serie más altos (mencionados en primer lugar) serán los locales en las semifinales y se sorteó quién será el anfitrión de cada final.

SORTEO DEL REPECHAJE EUROPEO

LLAVE A

Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte

Semifinal 2: Gales vs Bosnia y Herzegovina

Final: SF1 vs SF2 (local)

LLAVE B

Semifinal 3: Ucrania vs Suecia

Semifinal 4: Polonia vs Albania

Final: SF3 (local) vs SF4

LLAVE C

Semifinal 5: Turquía vs Rumania

Semifinal 6: Eslovaquia vs Kosovo

Final: SF5 vs SF6 (local)

LLAVE D

Semifinal 7: Dinamarca vs Macedonia del Norte

Semifinal 8: República Checa vs Irlanda

Final: SF7 vs SF8 (local)

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)