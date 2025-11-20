LA NACION

Sorteo del repechaje europeo para la Copa Mundial 2026

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Copa del Mundo de FIFA de selecciones
Sorteo del repechaje europeo para la Copa Mundial 2026Aníbal Greco - LA NACIÓN

ZÚRICH, 20 nov (Reuters) - A continuación se muestra el sorteo del repechaje europeo celebrado el jueves para decidir las llaves que determinan las cuatro plazas europeas restantes para la Copa Mundial 2026.

Los doce segundos de cada grupo de la eliminatoria de la UEFA quedaron encuadrados en los bombos del 1 al 3 y fueron cabezas de serie según el ránking mundial de la FIFA, mientras que los cuatro equipos que avanzaron a través de la Liga de las Naciones de la UEFA quedaron encuadrados en el bombo 4.

Las definiciones a partido único tendrán lugar en marzo, con las semifinales el 26 de marzo y las finales el 31 de marzo.

Los cabezas de serie más altos (mencionados en primer lugar) serán los locales en las semifinales y se sorteó quién será el anfitrión de cada final.

SORTEO DEL REPECHAJE EUROPEO

LLAVE A

Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte

Semifinal 2: Gales vs Bosnia y Herzegovina

Final: SF1 vs SF2 (local)

LLAVE B

Semifinal 3: Ucrania vs Suecia

Semifinal 4: Polonia vs Albania

Final: SF3 (local) vs SF4

LLAVE C

Semifinal 5: Turquía vs Rumania

Semifinal 6: Eslovaquia vs Kosovo

Final: SF5 vs SF6 (local)

LLAVE D

Semifinal 7: Dinamarca vs Macedonia del Norte

Semifinal 8: República Checa vs Irlanda

Final: SF7 vs SF8 (local)

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION
Más leídas
  1. Una explosión ferroviaria eleva la tensión entre Polonia y Rusia: dos detenidos y 10.000 soldados desplegados
    1

    Una explosión ferroviaria eleva la tensión entre Polonia y Rusia: dos detenidos y 10.000 soldados desplegados

  2. El PJ en la montaña rusa: la advertencia de Massa, la definición de Máximo y la incredulidad de Kicillof
    2

    El peronismo bonaerense en la montaña rusa: la advertencia de Massa, la definición de Máximo y la incredulidad de Kicillof

  3. Scioli “presentó” su marca de yerba mate con guiños a su pasión por el fútbol y un curioso slogan
    3

    Daniel Scioli presentó su marca de yerba mate “Pichichi” con guiños a su pasión por el fútbol y un curioso slogan

  4. El Gobierno autorizó a una nueva aerolínea a operar la ruta entre Buenos Aires y Madrid
    4

    El Gobierno autorizó a la aerolínea Plus Ultra a operar la ruta entre Buenos Aires y Madrid

Cargando banners ...