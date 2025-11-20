Sorteo del torneo de repechaje intercontinental para la Copa Mundial 2026

ZÚRICH, 20 nov (Reuters) - A continuación, el sorteo del torneo de repechaje entre federaciones celebrado el jueves para decidir las llaves que determinan dos plazas para el Mundial de 2026.

Seis selecciones de las confederaciones de la AFC, la CAF, la CONCACAF, la CONMEBOL y la OFC disputarán el torneo de repechaje en Guadalajara y Monterrey en marzo.

Irak y la República Democrática del Congo, cabezas de serie, jugarán las dos finales de la repesca, a la espera de los ganadores de las dos semifinales.

SORTEO DEL TORNEO DE REPECHAJE

LLAVE A

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs Jamaica

Final: República Democrática del Congo vs Ganador de la SF1

LLAVE B

Semifinal 2: Bolivia vs Surinam

Final: Irak vs Ganador de la SF2 (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)