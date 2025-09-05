LA NACION

Sospechoso de apuñalamiento en una escuela alemana recibe un disparo durante el arresto

BERLÍN, 5 sep (Reuters) - Un sospechoso de haber apuñalado a un profesor en una escuela de la ciudad alemana de Essen ha resultado herido por arma de fuego durante su detención, según informó el viernes la policía alemana en una publicación en la red social X.

El sospechoso, que ahora está recibiendo atención médica, se había dado a la fuga después de que un profesor resultara herido y fuera trasladado al hospital tras un apuñalamiento en la escuela de formación profesional, dijo la policía.

El diario alemán Bild informó anteriormente de que no estaba claro si otras personas habían resultado heridas en el ataque. La policía no respondió inmediatamente a una petición de más información de Reuters. (Información de Friederike Heine; edición de Rachel More; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

