LEWISTON, Maine, EE.UU. (AP) — El reservista del Ejército que mató a 18 personas tras abrir fuego en una bolera y un bar de Lewiston, Maine, fue hallado muerto el viernes de un balazo que él mismo se dio, lo que puso fin a una búsqueda intensiva de dos días en medio de una ola de nerviosismo en el estado.

El cadáver de Robert Card, instructor en el manejo de armas de fuego que creció en el área, fue encontrado en la cercana población de Lisbon Falls, dijo la gobernadora Janet Mills en una conferencia de prensa nocturna.

“Al igual que muchas personas, respiro aliviada esta noche al saber que Robert Card ya no es una amenaza para nadie”, declaró Mills.

Mike Sauschuck, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Maine, dijo que Card fue hallado a las 7:45 de la noche cerca del río Androscoggin, a unos 13 kilómetros (8 millas) al sureste de donde ocurrió el segundo tiroteo el miércoles por la noche. Declinó divulgar la ubicación, pero un funcionario le dijo a The Associated Press que el cuerpo estaba en un centro de reciclaje del que Card fue despedido recientemente.

El funcionario carece de autorización para dar detalles de la investigación y habló a condición de guardar el anonimato.

Leo Madden, que dijo haber manejado la empresa Maine Recycling Corp. durante décadas, dijo que Card había trabajado allí un par de años, pero indicó que no podía recordar en qué fechas y no sabía si fue “despedido o no se presentó a laborar”.

“Era un buen empleado”, le dijo Madden a la AP, y añadió que nada acerca del hombre le había parecido fuera de lo común mientras Card fue empleado de la compañía.

Mills dijo que le había llamado al presidente Joe Biden para avisarle que Card estaba muerto.

“Esta noche estamos agradecidos de que Lewiston y las comunidades circundantes están a salvo tras pasar días insoportables ocultas en sus viviendas”, declaró Biden en un comunicado. Los “estadounidenses no deberían tener que vivir así”, agregó, y exhortó al Congreso a actuar para acabar con la violencia con armas.

Card, de 40 años y nacido en Bowdoin, Maine, era un reservista del Ejército que fue sometido a una evaluación de salud mental a mediados de julio después de que comenzó a actuar en forma errática durante los entrenamientos, dijo un funcionario federal a la AP.

Se le buscaba desde las balaceras del miércoles por la noche, y se emitieron órdenes de aprehensión en su contra por homicidio.

