Sospechoso del asesinato del entrenador de Oakland de 'Last Chance U' comparece ante tribunal

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — El hombre de 27 años acusado de disparar al exentrenador de fútbol americano de la comunidad universitaria de Oakland, John Beam, hizo su primera aparición en la corte el martes y continuará detenido sin derecho a fianza.

Cedric Irving Jr. ha sido acusado de asesinato y varios agravantes en la muerte de Beam, y podría enfrentar de 50 años a cadena perpetua si es condenado, dijo la fiscal del distrito del condado de Alameda, Ursula Jones Dickson, el lunes en una conferencia de prensa.

No presentó una declaración el martes y su lectura de cargos fue programada para el 16 de diciembre.

Los fiscales no han proporcionado un motivo para el tiroteo en Laney College.

Beam, de 66 años, era una figura importante en la comunidad local, y forjó profundas relaciones con sus jugadores mientras formaba un equipo que competía regularmente por campeonatos. La docuserie de Netflix "Last Chance U" se centró en Beam y los Laney Eagles en su temporada de 2020. Recientemente había estado sirviendo como director atlético de la escuela después de retirarse de la dirección técnica el año pasado.

Irving no tiene antecedentes penales, dijo la fiscal del distrito.

Los oficiales llegaron a Laney College antes del mediodía del jueves para encontrar a Beam con un disparo en la cabeza en la casa de campo de atletismo. Fue tratado en un hospital, pero murió al día siguiente debido a sus heridas.

Irving fue arrestado en una estación de tren de cercanías poco después de las tres de la mañana del viernes. Llevaba el arma de fuego que utilizó para disparar a Beam y admitió haber llevado a cabo el tiroteo, según el documento de causa probable.

La policía de Oakland indicó que el tiroteo fue "muy dirigido".

Los tiroteos consecutivos en dos escuelas la semana pasada han sacudido a Oakland, una ciudad de aproximadamente 400.000 habitantes al otro lado de la bahía de San Francisco. El miércoles, un estudiante fue herido de bala en la Skyline High School de Oakland.

Beam se unió a Laney College en 2004 como entrenador de corredores y se convirtió en entrenador principal en 2012, ganando dos títulos de liga. Según su biografía en el sitio web de la universidad, al menos 20 de sus jugadores llegaron a la NFL.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes