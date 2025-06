Sospechoso del ataque en Colorado, acusado de delito federal de odio en EEUU

Por Patrick Wingrove y Rich McKay

2 jun (Reuters) - Un hombre de Colorado fue acusado de un delito federal de odio por su presunta participación en un atentado con una bomba Molotov contra un mitin proisraelí en Boulder en el que resultaron heridas ocho personas, según una presentación judicial del lunes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Mohamed Sabry Soliman ya se enfrentaba a una serie de cargos estatales, incluido el de intento de asesinato, tras el atentado perpetrado el domingo en la ciudad de Boulder contra un grupo que pretendía llamar la atención sobre los rehenes secuestrados en el atentado de Hamás de 2023 contra Israel.

La fiscal general de los Estados Unidos Pam Bondi dijo que el sospechoso tendría que soportar todo el peso de la ley por lo que se describió como un "ataque terrorista antisemita".

La presentación, a la que tuvo acceso Reuters, dijo que Soliman, de 45 años, había planeado el ataque durante más de un año. Los investigadores encontraron 14 cócteles Molotov cerca de donde fue detenido el sospechoso.

La policía también encontró un bidón de gasolina en su automóvil aparcado cerca y un pulverizador de maleza lleno de gasolina en el lugar de los hechos.

Soliman dijo a los investigadores que había aprendido a fabricar las bombas incendiarias en YouTube.

El sospechoso, que estaba detenido bajo fianza de US$10 millones, según los registros oficiales, dijo a la policía que "quería matar a todos los sionistas y deseaba que estuvieran todos muertos", según la presentación.

Los documentos federales no hacen referencia a su nacionalidad, pero The New York Times dijo que era egipcio, citando al Departamento de Seguridad Nacional.

Los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia no respondieron a las solicitudes de comentarios. La oficina del FBI en Denver, que se ocupa del caso, no respondió inmediatamente a los correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas en busca de detalles sobre el caso. (Reportaje de Patrick Wingrove, Rich McKay, Jasper Ward, Raphael Satter, Mark Makela, Kristina Cooke, Nate Raymond y Steve Gorman; Redacción de Patrick Wingrove; Edición de Rod Nickel y Matthew Lewis)