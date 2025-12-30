Sospechosos de tiroteo en playa australiana "actuaron solos", según la policía

Un hombre y su hijo, acusados del tiroteo que mató a 15 personas en la playa australiana de Bondi, actuaron solos y no integran una célula terrorista más amplia, informó el martes la policía.

Sajid Akram y su hijo Naveed habrían matado a tiros a 15 personas y herido a decenas más en un ataque inspirado en la ideología del grupo yihadista Estado Islámico contra judíos que celebraban la Janucá el 14 de diciembre.

Los hombres viajaron al sur de Filipinas en las semanas previas al tiroteo, lo que despertó sospechas de que tendrían contactos con extremistas en esa región con un historial de insurgencia islamista.

"Estos individuos habrían actuado solos", declaró a periodistas la comisaria de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett.

"No hay evidencia que sugiera que estos supuestos atacantes fueran parte de una célula terrorista más amplia, o que hubieran sido instruidos por otros a realizar el ataque", agregó Barrett.

La comisaria señaló que la policía continuará investigando por qué viajaron a Davao, en la isla filipina de Mindanao, donde imágenes de seguridad muestran que raramente salieron de su hotel.

"Quiero dejarlo claro, no estoy sugiriendo que ellos fueron allí por turismo", acotó.

La policía considera que los hombres "planearon meticulosamente" el ataque durante meses, y divulgaron fotos que los muestran entrenando con escopetas en el campo australiano.

Sajid Akram, de 50 años y de nacionalidad india, murió por disparos de la policía durante el ataque.

Su hijo Naveed, de 24 años y nacionalidad australiana, permanece detenido acusado de 15 asesinatos y varios otros cargos.