Soto y Stanton suenan jonrones, Yankees vencen 5-2 a descontrolados Guardianes al abrir serie

Giancarlo Stanton de los Yankees de Nueva York observa su jonrón ante los Guardianes de Cleveland durante el sexto inning del primer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana, el lunes 14 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) Yankees' Giancarlo Stanton watches his home run against the Cleveland Guardians during the seventh inning in Game 1 of the baseball AL Championship Series Monday, Oct. 14, 2024, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)

Frank Franklin II - AP