Soul Community Planet suma el Costa Rican Wilderness Lodge a su creciente colección de hoteles SCP

Soul Community Planet (SCP) hoy la adquisición de Casa Corcovado Jungle Lodge, de más de 189 acres, en la península de Osa (Costa Rica), lo que supone su primera expansión internacional. La propiedad frente al mar, que pasará a llamarse SCP Corcovado Wilderness Lodge, es la única que linda con el famoso Parque Nacional Corcovado. El albergue fue adquirido en asociación con Hovde Properties, con sede en Madison, Wisconsin, a su promotor original, el naturalista Steven Lill.

"Soul Community Planet es una empresa de hostelería holística en expansión basada en los valores de la salud, la amabilidad y la ecología. Estamos trabajando para construir minuciosamente una una colección de alojamientos únicos y sostenibles en los destinos más espectaculares del mundo. Costa Rica y en particular, la vibrante Península de Osa, encarna el espíritu de SCP", subrayó Ken Cruse, fundador y director general de Soul Community Planet. "Nos hemos propuesto honrar a las comunidades y respetar los entornos en los que operamos. Casa Corcovado ha mantenido principios similares a los nuestros durante sus 40 años de funcionamiento. Situado en la intersección del Parque Nacional Corcovado y la Reserva Biológica Isla del Cano, dos ecosistemas prósperos de importancia mundial, el SCP Corcovado Wilderness Lodge, que pronto será rebautizado, es un destino exótico para viajeros con mentalidad aventurera y comprometidos con el medio ambiente, que buscan experiencias envolventes, únicas y regenerativas que no se pueden vivir en los complejos turísticos convencionales".

Al hotel de cuatro estrellas, situado frente a la playa, sólo se puede llegar en barco y está rodeado de hectáreas de jardines botánicos muy cuidados, cascadas, arroyos, playas y selva. El complejo consta de un alojamiento principal, 14 casas con jardín, una casa de playa de tres dormitorios, un restaurante con todos los servicios, dos bares, un club de playa, un gran salón de uso común, tres piscinas y un sinfín de instalaciones para ecoaventura.

Todas las instalaciones se someterán a un programa de renovación y reposicionamiento en varias fases para convertir el SCP Corcovado Wilderness Lodge en un destino exótico y remoto en la selva, imperdible, que ofrecerá auténticas experiencias ecológicas en la copa de los árboles, terrestres y marinas, atención de primera categoría y un programa excepcional de bienestar, comida y bebida. La renovación integral incluirá la incorporación de los estándares de la marca SCP, como las Peaceful Rooms y las instalaciones de bienestar de última generación. Las mejoras previstas incluyen también un spa completo con una sala de yoga y un espacio de meditación. Otras renovaciones abarcarán las mejoras en los sistemas de energía solar, agua y banda ancha, así como en el restaurante, las habitaciones y la casa de la playa, que se utilizarán para eventos y grupos reducidos.

Los servicios recreativos adicionales previstos, que se irán introduciendo gradualmente con la renovación a lo largo de los próximos dos años, aprovecharán el espectacular entorno e incluirán puentes colgantes, más senderos forestales, un centro de buceo, un canopy tour (experiencia arbórea) y un club de playa. Otras mejoras apoyarán el compromiso de SCP con la sostenibilidad y la conservación, como el agua de manantial, la jardinería orgánica y las instalaciones de compostaje regenerativo.

Ubicación ideal para SCP

La Península de Osa es un paraíso ecológico sin igual. El lodge está conectado con el Parque Nacional Corcovado, considerado la joya de la corona del sistema de parques nacionales de Costa Rica, y está rodeado por el mayor bosque primario de la costa americana del Pacífico y una de las pocas zonas de bosque tropical de tierras bajas que quedan en el mundo.

National Geographic consideró que el Parque Nacional del Corcovado es "el lugar más intenso de la Tierra a nivel biología". El parque alberga el 2,5% de la biodiversidad del planeta, con más de 400 especies de aves, 140 de mamíferos y 116 de anfibios y reptiles. En el parque también habitan diversas especies en peligro de extinción, como el jaguar, el águila arpía y el tapir de Baird.

La playa de 800 metros del SCP Corcovado Wilderness Lodge linda con la Reserva Biológica Isla del Cano, un próspero ecosistema marino que se extiende desde Costa Rica hasta las islas Galápagos y forma parte de una reserva marina interconectada de más de 200.000 millas cuadradas conocida como Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical (CMAR).

Every Stay Does Good (ESDG): Cada estadía es una obra de bien

El SCP Corcovado Wilderness Lodge participará activamente en el programa Every Stay Does Good (ESDG) de SCP. ESDG subraya los valores fundamentales de SCP a la vez que establece conexiones positivas entre los huéspedes de SCP y los lugares que visitan. ESDG trabaja a través de asociaciones cuidadosamente seleccionadas con organizaciones de clase mundial que promueven los valores de salud, amabilidad y ecología. SCP Corcovado Wilderness Lodge tiene previstas varias asociaciones con ESDG, incluida una con la Fundación Corcovado, fundada por Steven Lill, promotor del lodge, cuya misión es promover comunidades prósperas que vivan en armonía con la naturaleza en la península de Osa. El hotel también tiene previsto asociarse con Innoceana, una organización mundial de conservación marina que trabaja para preservar el océano para las generaciones futuras, capacitando a las comunidades costeras mediante el acceso a la educación y a herramientas innovadoras.

Más allá de las asociaciones ESDG, el SCP Corcovado Wilderness Lodge apoyará los viajes auténticamente regenerativos, al aplicar el estricto programa de SCP de "residuos netos cero", que, cuando se combina con otras iniciativas de sostenibilidad de la compañía, ayudará a garantizar que cada visita de los huéspedes deje la Península de Osa, un lugar muy significativo a nivel ecológico, un poco mejor que antes.

El anuncio de hoy se efectúa en el marco del crecimiento proactivo de Soul Community Planet, que incluyó la reciente apertura de cuatro nuevos hoteles SCP, incluida la adquisición en junio de 2022 de SCP Mendocino Inn and Farm; tres hoteles comprados en 2021 (SCP Hilo, junto con Laguna Riviera Beach Resort, que pasará a llamarse SCP Laguna Beach una vez finalizada la renovación y SCP Seven4One en Laguna Beach). SCP también explota SCP Colorado Springs, SCP Redmond (Ore.), SCP Depoe Bay (Ore.) y Salishan Coastal Lodge by SCP (Ore.).

Para celebrar el anuncio de hoy, SCP Corcovado Wilderness Lodge ofrecerá una tarifa especial de apertura a partir de 800 dólares al día, incluyendo transporte en barco, excursiones y comidas, que puede reservarse aquí.

Acerca de Hovde Properties

Hovde Properties es una empresa familiar de inversión y desarrollo inmobiliario de tercera generación, con sede en Madison, Wisconsin. La empresa se funda sobre un cimiento de integridad y espíritu emprendedor y está comprometida con la construcción de comunidades fuertes en torno a promociones de la más alta calidad. Para más información sobre Hovde Properties, visite https://hovdeproperties.com/.

Acerca de Soul Community Planet

Soul Community Planet (SCP), con sede en Laguna Beach, California, nació de la visión de hacer del mundo un lugar mejor, atendiendo a quienes valoran el bienestar, la bondad y la sostenibilidad. Como primera y única empresa de hostelería holística, los establecimientos de SCP ofrecen alojamientos limpios, frescos, eficientes en el consumo de energía y con bajo nivel de residuos, opciones alimentarias basadas en plantas, lugares para socializar, colaborar y trabajar, junto con experiencias de bienestar superiores. Los nueve hoteles de SCP son SCP Colorado Springs, SCP Redmond (Ore.), SCP Depoe Bay (Ore.), SCP Hilo, SCP Seven4One, Laguna Riviera Resort, SCP Mendocino Inn and Farm, Salishan Coastal Lodge by SCP Hotels y SCP Corcovado Wilderness Lodge. SCP apoya una serie de causas que comparten su visión a través de su programa Every Stay Does Good (Cada estancia hace el bien) y dona el cinco por ciento de sus beneficios a causas que coincidan con sus valores fundamentales. Para más información, visite Soulcommunityplanet.com o scphotel.com.

