South Summit explora nuevas oportunidades de inversión en Nueva York

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

South Summit, plataforma que impulsa la conexión y el crecimiento del ecosistema emprendedor e innovador y que coorganiza IE University, celebró el pasado 2 de octubre su primer Scaleup Series en Estados Unidos, un evento que tuvo lugar en el campus de IE New York College en el SoHo. En concreto, el encuentro reunió a un centenar de fundadores, inversores y líderes de la innovación con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de negocio y crecimiento internacional.

Asimismo, la jornada contó con unicornios como Oyster y startups tecnológicas de alto potencial como Capchase y Seedtag, además de convocar a referentes globales en inversión, innovación y emprendimiento, que compartieron su visión sobre las tendencias que marcarán el futuro del ecosistema y participaron en un networking.

La presidenta y fundadora de South Summit, María Benjumea, ha indicado: "Esta colaboración con IE New York College es muy especial y con mucho sentido, porque al final, el crecimiento de las scaleups está muy ligado a la educación, al conocimiento, y a formar líderes que sepan moverse en un mundo cada vez más complejo.

Por su parte, el vicepresidente de IE University y presidente del IE Center for Entrepreneurship and Innovation, Juan José Güemes, ha destacado que "Nueva York es uno de los grandes hubs globales de emprendimiento, y desde IE University estamos orgullosos de contribuir a su dinamismo con un ecosistema que conecta talento, inversión e innovación".

A su vez, el encuentro incluyó debates sobre las principales oportunidades de inversión en mercados emergentes, las claves para fortalecer la innovación y favorecer el escalado de nuevas empresas y los retos de la internacionalización de las scaleups.