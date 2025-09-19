South supera un nuevo verano récord con más de 30 millones de pasajeros atendidos en toda su red
South supera un nuevo verano récord con más de 30 millones de pasajeros atendidos en toda su red
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -
South Europe Ground Services (South), la filial de 'handling' del Grupo IAG, ha atendido este verano a casi 31 millones de pasajeros y gestionado más de 16,6 millones de equipajes entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. En su segundo verano operativo la compañía prestó servicio en más de 200.000 vuelos en España. El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, principal centro de operaciones de la compañía, concentró la mayor parte del tráfico estival. En los meses de junio, julio, agosto y la primera quincena de septiembre, South atendió a más de 11,5 millones de pasajeros, gestionó 9 millones de maletas y asistió más de 61.000 vuelos.
En el resto de la red aeroportuaria, la compañía prestó servicio a casi 20 millones de pasajeros, gestionó más de 8,5 millones de equipajes y asistió cerca de 140.000 vuelos. El aeropuerto de Barcelona-El Prat se consolidó como el segundo gran nodo de actividad, atendiendo a más de 7,5 millones de pasajeros, 2,68 millones de equipajes y gestionando casi 44.000 vuelos.
El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol lideró la operativa en el sur, con 1,5 millones de pasajeros y más de 785.000 maletas gestionadas, registrando un crecimiento superior al 11% respecto al verano anterior. Bilbao se mantuvo como el principal aeropuerto del norte, donde se atendieron más de 1,1 millones de pasajeros y cerca de 370.000 equipajes. Por su parte, Palma de Mallorca superó los 1,8 millones de pasajeros y las 725.000 maletas gestionadas, mientras que en Canarias, Tenerife Norte lideró la actividad con más de 927.000 pasajeros y 427.000 equipajes.
El CEO de South Miguel Ángel Gimeno destacó la resiliencia del equipo: "Este verano ha puesto a prueba, una vez más, la capacidad de nuestro equipo para responder en un entorno de alta demanda. Los resultados reflejan un modelo operativo sólido y la dedicación de las personas que forman parte de South".
Con operaciones en 38 aeropuertos españoles, South presta servicios de handling a las compañías del grupo IAG (Iberia, Iberia Express, Vueling, LEVEL, British Airways, Air Nostrum y Aer Lingus) y a terceras aerolíneas.
Otras noticias de España
- 1
Procesaron y embargaron al abogado Matías Morla y a dos hermanas de Diego Maradona por defraudación
- 2
El gráfico que compartió Marcos Galperin para mostrar cómo funciona el “Riesgo Kuka”
- 3
Al agua: impactante derrumbe de un puente ferroviario de más de 100 años
- 4
Fernando Burlando contó qué reveló la última pericia de Silvina Luna sobre la causa de su muerte