South supera un nuevo verano récord con más de 30 millones de pasajeros atendidos en toda su red

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

South Europe Ground Services (South), la filial de 'handling' del Grupo IAG, ha atendido este verano a casi 31 millones de pasajeros y gestionado más de 16,6 millones de equipajes entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. En su segundo verano operativo la compañía prestó servicio en más de 200.000 vuelos en España. El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, principal centro de operaciones de la compañía, concentró la mayor parte del tráfico estival. En los meses de junio, julio, agosto y la primera quincena de septiembre, South atendió a más de 11,5 millones de pasajeros, gestionó 9 millones de maletas y asistió más de 61.000 vuelos.

En el resto de la red aeroportuaria, la compañía prestó servicio a casi 20 millones de pasajeros, gestionó más de 8,5 millones de equipajes y asistió cerca de 140.000 vuelos. El aeropuerto de Barcelona-El Prat se consolidó como el segundo gran nodo de actividad, atendiendo a más de 7,5 millones de pasajeros, 2,68 millones de equipajes y gestionando casi 44.000 vuelos.

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol lideró la operativa en el sur, con 1,5 millones de pasajeros y más de 785.000 maletas gestionadas, registrando un crecimiento superior al 11% respecto al verano anterior. Bilbao se mantuvo como el principal aeropuerto del norte, donde se atendieron más de 1,1 millones de pasajeros y cerca de 370.000 equipajes. Por su parte, Palma de Mallorca superó los 1,8 millones de pasajeros y las 725.000 maletas gestionadas, mientras que en Canarias, Tenerife Norte lideró la actividad con más de 927.000 pasajeros y 427.000 equipajes.

El CEO de South Miguel Ángel Gimeno destacó la resiliencia del equipo: "Este verano ha puesto a prueba, una vez más, la capacidad de nuestro equipo para responder en un entorno de alta demanda. Los resultados reflejan un modelo operativo sólido y la dedicación de las personas que forman parte de South".

Con operaciones en 38 aeropuertos españoles, South presta servicios de handling a las compañías del grupo IAG (Iberia, Iberia Express, Vueling, LEVEL, British Airways, Air Nostrum y Aer Lingus) y a terceras aerolíneas.