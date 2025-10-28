Southern Copper dice que su proyecto de cobre Tía María en Perú tiene avance de 23%

LIMA, 28 oct (Reuters) - Southern Copper, una de las mayores productoras de cobre en Perú, dijo el martes que la ejecución de su proyecto Tía María de US$1800 millones tiene un avance del 23% según una actualización en ese yacimiento hasta fines de septiembre.

En una descripción de sus proyectos junto a los resultados de la compañía, Southern Copper afirmó que mantiene como fecha el 2027 su estimado de inicio de producción en Tía María, con una capacidad de 120.000 toneladas de cátodos de cobre por año.

La compañía minera trabaja en otros proyectos principalmente de cobre en fase de exploración o en ingeniería básica en Perú, con una inversión que superaría los US$10.300 millones en la próxima década, entre ellos Los Chancas y Michiquillay.

"Con el soporte y la asistencia de las autoridades peruanas, la compañía está avanzando para asegurar los permisos administrativos y licencias que se requieren antes de la inversión", dijo Southern Copper un comunicado sobre sus resultados financieros del tercer trimestre del año.

Southern Copper, controlado por el Grupo México, opera en Perú las minas Toquepala y Cuajone, y la refinería de Ilo, todas en el sur del país. En México opera las minas Caridad y Buenaventura y tiene los proyectos de cobre El Arco y el Pilar. (Reporte de Marco Aquino, Editado por Manuel Farías)