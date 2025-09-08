Sovecon eleva a 86,1 millones de toneladas la cosecha rusa de trigo para 2025

Moscú, 8 sep (Reuters) - La consultora de granos Sovecon dijo el lunes que elevó su previsión para la cosecha de trigo de Rusia en 2025 en 0,7 millones de toneladas métricas (MMT) a 86,1 MMT, citando la mejora de las perspectivas en el valle del Volga.

Por primera vez desde 2015, Rostov no será la principal región productora de trigo de Rusia debido al prolongado clima desfavorable desde principios de 2024, según el informe.

Se espera que Stavropol se convierta en el principal productor de trigo de Rusia por primera vez desde 2013, con una producción estimada en 8,2 MMT, dice Sovecon. (Reporte de Reuters; Escrito por Anastasia Teterevleva; Editado en Español por Ricardo Figueroa)