Sovecon eleva a 88,6 millones de toneladas la cosecha rusa de trigo para 2025

MOSCÚ, 20 nov (Reuters) -

La consultora agrícola Sovecon anunció el jueves que aumentó en 0,8 millones de toneladas su previsión de producción de trigo ruso para 2025, hasta 88,6 millones de toneladas métricas (mmt).

La revisión al alza se debe principalmente a los rendimientos récord en Siberia.

La consultora también publicó su primera previsión de cosecha de trigo para 2026, estimando una cosecha de 83,8 mmt.

Según Sovecon, la cosecha del año próximo podría alcanzar los 87,9 mmt en un escenario optimista, o los 79,8 mmt en un escenario más pesimista.

(Reporte de Ksenia Orlova; Editado en español por Javier Leira)