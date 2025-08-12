Sovecon eleva previsión de cosecha trigo rusa para 2025 tras revisión oficial de superficie plantada

MOSCÚ, 12 ago (Reuters) - La consultora Sovecon dijo el martes que aumentó su previsión para la cosecha de trigo de Rusia en 2025 a 85,2 millones de toneladas métricas (mmt), frente a una estimación anterior de 83,3 mmt, debido a los datos revisados sobre el tamaño de la superficie total plantada.

La agencia estadística estatal Rosstat ha informado que la superficie total de trigo plantada en Rusia es de 26,9 millones de hectáreas, frente a la estimación anterior de 26,6 millones de hectáreas que utilizaba Sovecon, señalaron los analistas.

Por ello, Sovecon elevó en 1,2 millones de toneladas su previsión de cosecha de trigo en las regiones centrales, hasta 21,5 millones de toneladas, lo que refleja tanto la mayor superficie plantada como la mejora de los rendimientos.

También aumentó su estimación para la región meridional de Rusia en 0,9 millones de toneladas, hasta 31,1 millones.

Según la ministra de Agricultura, Oksana Lut, Rusia cosechará este año entre 88 y 90 millones de toneladas de trigo.

El Ministerio de Agricultura ruso dijo la semana pasada que mantiene su previsión oficial de 135 millones de toneladas de grano este año. Esa cifra incluye las cosechas de las regiones de Ucrania controladas por Rusia. (Reporte de Reuters; Redacción de Lucy Papachristou. Editado en español por Javier Leira)