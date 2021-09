Sovecon eleva proyección de producción de trigo 2021 en rusia a 75,6 millones de toneladas

MOSCÚ, 21 sep (Reuters) - La consultora agrícola Sovecon dijo el martes que elevó su previsión para la cosecha de trigo de Rusia en 2021 en 200.000 toneladas, a 75,6 millones de toneladas, debido a los buenos rendimientos en Siberia.

Rusia es el mayor exportador mundial de trigo, que suministra principalmente a África, Oriente Medio y Asia. Su cosecha, en la que predomina el trigo de invierno, será inferior a la de 2020, en la que se trillaron 85,9 millones de toneladas, debido al clima seco.

Siberia, el mayor productor de trigo de primavera en Rusia, está recogiendo su cosecha de trigo con rendimientos superiores al 18% interanual, dijo Sovecon en una nota.

La consultora espera que la cosecha de trigo de Siberia en 2021 aumente en un millón de toneladas a 10,7 millones de toneladas, la mayor producción de la región en 12 años. (Reporting by Polina Devitt; Editing by Peter Graff and Alison Williams)