Sovecon eleva su previsión para cosecha rusa de trigo 2025 a 87,2 millones de toneladas

Moscú, 10 sep (Reuters) - La consultora de cereales Sovecon anunció el miércoles que elevó su previsión para la cosecha rusa de trigo en 2025 a 87,2 millones de toneladas métricas, frente a 86,1 millones de toneladas.

La revisión refleja unos rendimientos superiores a los previstos en Siberia y los Urales, donde las cosechas se acercan a niveles récord, dijo.

La producción total de cereales y legumbres se prevé ahora en 134,9 millones de toneladas métricas, frente a los 130,5 millones de toneladas métricas anteriores, según Sovecon. (Reporte de Reuters; Escrito por Anastasia Teterevleva; Editado en Español por Ricardo Figueroa)