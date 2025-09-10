Sovecon eleva su previsión para cosecha rusa de trigo 2025 a 87,2 millones de toneladas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Moscú, 10 sep (Reuters) - La consultora de cereales Sovecon anunció el miércoles que elevó su previsión para la cosecha rusa de trigo en 2025 a 87,2 millones de toneladas métricas, frente a 86,1 millones de toneladas.
La revisión refleja unos rendimientos superiores a los previstos en Siberia y los Urales, donde las cosechas se acercan a niveles récord, dijo.
La producción total de cereales y legumbres se prevé ahora en 134,9 millones de toneladas métricas, frente a los 130,5 millones de toneladas métricas anteriores, según Sovecon. (Reporte de Reuters; Escrito por Anastasia Teterevleva; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
Otras noticias de Rusia
Más leídas
- 1
En fotos: de las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto
- 2
Los puntajes de Argentina ante Ecuador: la figura de Dibu Martínez, el único punto alto
- 3
Derrota en Ecuador: tuvo medio equipo cambiado y poco en juego ante un rival bravo, pero la selección no dejó de recibir un aviso
- 4
Lionel Scaloni resaltó la actitud de la selección pese a la derrota: “Da la cara a su manera, jugando”