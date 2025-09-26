Sovecon rebaja por primera vez las previsiones de exportación de trigo ruso para la campaña 2025/26

Moscú, 26 sep (Reuters) - La consultora agrícola Sovecon redujo el viernes por primera vez su estimación para las exportaciones de trigo de la temporada 2025/26, en torno a un 0,7% a 43,4 millones de toneladas métricas, después de que los envíos se ralentizaron un 29% en julio-septiembre.

Sovecon estimó las exportaciones de trigo en los tres primeros meses de la nueva temporada exportadora en 11 millones de toneladas, el peor comienzo de una temporada desde que el comercio se vio interrumpido por el inicio de las acciones militares en Ucrania en 2022.

Sovecon pronosticó que las exportaciones de trigo en los primeros seis meses de la temporada -por lo general el período más activo cuando los comerciantes pueden enviar el grano sin restricciones- alcanzarán los 23 millones de toneladas, muy por debajo de una proyección oficial de 33 millones de toneladas.

La consultora añadió que las exportaciones podrían seguir siendo lentas hasta octubre y más adelante en el año debido a la competencia de Australia y Argentina, mientras que las tormentas en el mar Negro complican las entregas.

Las exportaciones totales de grano, sin embargo, se proyectan ahora en 52,5 millones de toneladas, ligeramente por encima de la estimación anterior de 52,3 millones de toneladas, debido principalmente a un aumento de las exportaciones de cebada. (Reporte de Olga Popova; Escrito por Gleb Bryanski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)