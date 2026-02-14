"¡Soy campeón olímpico!", clama un emocionado Lucas Pinheiro Braathen

"¡Soy campeón olímpico!", exclamó emocionado el esquiador brasileño Lucas Pinheiro Braathen tras dar este sábado a su país y a Latinoamérica el primer título olímpico de su historia, en el eslalon gigante de los Juegos de Milán-Cortina.

"Todo el mundo me pregunta si puedo poner en palabras la emoción que siento. Es difícil, no lo consigo. El camino ha sido largo para llegar hasta aquí. No ha sido necesariamente un camino convencional, pero era el mío", declaró el brasileño a las cámaras de Eurosport poco después de la prueba.

"Quise mantenerme fiel a quien era a lo largo de todo este recorrido. Podía haber sido primero, segundo, tercero o cuarto, pero sigo con el mismo corazón... Esa es la definición del éxito... He soñado con este momento durante tanto tiempo. Pude terminar en lo más alto. Hoy soy campeón olímpico", exclamó.

En la mítica pista del Stelvio de Bormio, este showman de las nieves, nacido hace 25 años en Oslo y que desde 2024 representa deportivamente al país de su madre brasileña, dominó de principio a fin la prueba, con un gran crono en la primera manga para conservar la ventaja en la segunda y subir a lo más alto del podio, acompañado por los suizos Marco Odermatt (a 58 centésimas), plata, y Loïc Meillard (a 1 segundo y 17 centésimas), bronce.

"Sí, la presión era enorme. Hice todo lo que estaba en mi mano para subir a ese primer peldaño del podio. Los brasileños no estamos aquí solo para participar. Estamos aquí para ir a por medallas. Y ese era mi objetivo hoy", insistió Pinheiro Braathen.

"Hoy esquié completamente siguiendo mi intuición y mi corazón, y eso fue lo que me permitió convertirme en campeón olímpico", añadió.

La anécdota llegó al final de la entrevista, cuando le pasaron al teléfono a la leyenda del esquí italiano Alberto Tomba.

"Lucas, bravo, ¡congratulations!", le dijo en inglés el triple campeón olímpico, a lo que el brasileño contestó: "Gracias a ti, leyenda".

"Estás llorando como yo", volvió a decir Tomba, recordando su emoción al proclamarse campeón olímpico en eslalon gigante en Calgary 1988.