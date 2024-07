"Soy el campeón olímpico y quiero ganar otra vez", advierte Jacobs

El vigente campeón olímpico de 100 metros, Marcell Jacobs, afirmó este miércoles que se siente "cambiado pero a mejor" y que está con confianza para aspirar a revalidar su oro en la prueba reina del atletismo.

Jacobs sorprendió quedándose con la victoria en los 100 metros con un tiempo de 9 segundos y 80 centésimas, unos días antes de confirmar su eclosión guiando a Italia al título en el relevo 4x100 metros.

"Soy el campeón olímpico. Quiero ganar otra vez", dijo Jacobs a los periodistas en el marco de un acto con uno de sus patrocinadores.

"Sé lo que puedo hacer. Sé que soy el campón olímpico. Gané los 100 metros en los Juegos Olímpicos. He trabajado duro para conseguir ganar de nuevo, así que puedo conseguirlo", advirtió.

En 2022, Jacobs aumentó su cosecha de medallas proclamándose campeón mundial en pista cubierta en los 60 metros y logrando un primer oro europeo de 100 metros.

En el Mundial de Eugene (Estados Unidos), la gran cita del atletismo de ese año, se retiró en las semifinales por una lesión. Los problemas físicos le acompañaron en los siguientes meses.

Un año después, en el Mundial de Budapest de 2023, ni siquiera consiguió clasificarse para la final de la prueba.

"Lo que me hace daño es la gente que no entiende que no somos robots, que no somos máquinas sino seres humanos. Trabajamos todos los días al 100% con nuestro cuerpo, así que es normal que tengamos algunas dificultades, algunas lesiones", señaló este miércoles.

El año 2024 ha marcado su regreso a la primera línea. En junio, en Roma, Jacobs revalidó su oro europeo de los 100 metros, lo que parece ser un buen presagio para la cita parisina, algo que refuerza también el crono de 9.92 que consiguió en una carrera en Finlandia en junio, firmando su mejor crono desde la final olímpica de Tokio.

"Lo que no me afectaron fueron las acusaciones de dopaje después de los Juegos Olímpicos porque sé cómo ganar y que no son verdad. Es difícil ganar en los Juegos Olímpicos, pero todavía lo es más seguir ganando", apuntó.

Jacobs señaló que se siente diferente al atleta que disputó aquellos Juegos de Tokio en 2021.

"Por supuesto, he cambiado desde Tokio. Han pasado tres años. He ganado, he perdido, me he lesionado. He cambiado todo. He cambiado de país, de entrenador. Así que claro que soy diferente, pero soy mejor", aseguró.

Dr/mcd

AFP