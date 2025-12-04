"Soy resiliente": Samuel Lino, autor del gol del título del Flamengo en el Brasileirão

Autor del gol que le dio este miércoles el campeonato del Brasileirão al Flamengo, al decidir una victoria 1-0 ante el Ceará, Samuel Lino consideró el tanto una prueba de resiliencia en una temporada en la que protagonizó un fichaje récord, pero en la que tuvo dificultades.

Fichado este año desde el Atlético de Madrid como la contratación más cara de la historia del Fla, Lino acumula cuatro dianas y cinco asistencias en la liga brasileña, en su retorno al club en el que se formó.

La torcida rubro-negra llegó a pitarlo, con la presión que representó una inversión de US$31,6 millones por él, según cifras del balance financiero del equipo.

"Lo intentaba e intentaba, pero el Ceará estaba bien cerrado. Lo intenté, busqué y finalmente después de tantos intentos salió el gol", celebró el extremo de 25 años.

"Esto muestra cuán resiliente soy, lucho todo el rato, batallo, no solo durante este partido, sino en mi carrera, en mi día a día", agregó tras el encuentro. "Marcar el gol del título me hace feliz".

Lino recordó sus orígenes en las categorías base del equipo más popular de Brasil.

"Salí como campeón carioca sub-20 y hoy regreso para ser campeón profesional, en el Maracaná. Mucha gratitud", aseguró.

El veterano Jorginho, otro de los fichajes del Flamengo este año, también habló ante la prensa.

"Este título es fruto de mucho trabajo, mucha entrega, mucha seriedad. Es mérito de todas las personas envueltas, todos los que hay detrás, del cuerpo técnico, la afición, un proyecto", dijo.

El mediocampista destacó "la energía" y "la conexión del plantel" en una campaña en la que se conquistaron la Copa Libertadores y el Brasileirão: "todos vamos uno por el otro, no hay egos, el ego lo dejamos de lado por el bien del Flamengo".

El portero argentino Agustín Rossi felicitó a "todo el mundo" por "el esfuerzo hecho durante todo el año".

Ya pone la mira en la Copa Intercontinental, en la que el próximo miércoles el Flamengo enfrentará al Cruz Azul. Si avanza se cruzará luego con el Pyramids egipcio y finalmente, de salir airoso en ese choque, se verá con el Paris Saint-Germain en la final.

"El miércoles hay más", aseveró Rossi.

"Hoy somos campeones otra vez y creo que estamos en el camino correcto", dijo por su parte el delantero Bruno Henrique.

prb/erc/ag