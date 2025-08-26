S&P 500 cierra al alza en medio de ataque de Trump contra la Fed, Nvidia avanza

Por Noel Randewich

26 ago (Reuters) - El S&P 500 cerró al alza el martes, impulsado por Nvidia y Eli Lilly, mientras que la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de destituir a una gobernadora de la Reserva Federal agravó la preocupación por la independencia del banco central.

* Nvidia subió antes de su reporte trimestral de ganancias del miércoles, que mostrará cómo se desenvuelve la compañía más valiosa del mundo en el fuego cruzado de la guerra comercial en curso entre Washington y Pekín.

* El informe del fabricante de chips también podría impulsar, o frenar, el repunte en Wall Street de las acciones relacionadas con la IA.

* Trump anunció el lunes por la noche que destituiría a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por presuntas irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios, lo que avivó las preocupaciones sobre la independencia del banco central respecto a la política.

* Los futuros del S&P 500 cayeron brevemente antes de que el mercado bursátil se recuperara, ya que los inversores se centraron en las expectativas, que se mantuvieron sin cambios, de que la Fed comenzará a recortar las tasas de interés en septiembre.

* "La comunidad del mercado financiero está cada vez más preocupada por esa independencia. Es una preocupación real a largo plazo. Pero a corto plazo, ¿cuánto cambiará la trayectoria de la política monetaria en los próximos seis a doce meses? Creo que ya se anticipa una política monetaria más laxa en los próximos seis a doce meses", dijo Bill Merz, director de Investigación de Mercado de Capitales de U.S. Bank Wealth Management, Mineápolis.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 26,54 puntos, o un 0,41%, a 6465,86 unidades; el Nasdaq Composite sumó 94,46 puntos, o un 0,44%, a 21.543,76 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones subió 134,18 puntos, o un 0,30%, a 45.416,65 unidades.

* Eli Lilly avanzó después de que la farmacéutica anunció que su píldora experimental reduce el peso corporal en un 10,5% en pacientes con diabetes.

* Mientras, Advanced Micro Devices repuntó luego de que Truist Securities elevó la recomendación de sus acciones de chips de "mantener" a "comprar". (Reporte de Johann M Cherian y Sanchayaita Roy en Bengaluru, y Noel Randewich en San Francisco, Editado en Español por Manuel Farías)