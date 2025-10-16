S&P 500 cierra con alza tras resultados de los bancos y el repunte de empresas de semiconductores

Por Noel Randewich

15 oct (Reuters) - El índice S&P 500 cerró al alza el miércoles, con Morgan Stanley y Bank of America repuntando tras sus sólidos resultados trimestrales, mientras los inversores seguían centrados en el reciente aumento de la tensión comercial entre China y Estados Unidos.

* Las acciones de Morgan Stanley alcanzaron un máximo histórico, mientras que Bank of America subió después de que los principales prestamistas superaron las estimaciones de ganancias de Wall Street.

* Un día antes, Goldman Sachs y JPMorgan Chase informaron de unos sólidos resultados en banca de inversión y pronosticaron que el negocio seguiría en auge.

* Los resultados bancarios de esta semana indican fortaleza de las principales empresas estadounidenses en el arranque de la temporada de resultados del tercer trimestre, y también dan pistas sobre la salud de la economía cuando muchos datos macroeconómicos siguen en suspenso debido al cierre del Gobierno.

* "La gente está gastando, y el consumidor parece estar bien. Ese ha sido uno de los mensajes de las ganancias de los bancos", dijo Thomas Martin, gestor sénior de carteras de GLOBALT.

* "El empleo no está cayendo como una piedra. Tanto la inflación como el empleo están dentro de unos rangos que son básicamente razonables", agregó.

* El índice de semiconductores de Filadelfia se disparó después de que ASML informó de pedidos e ingresos de explotación en el tercer trimestre superior a las expectativas del mercado, impulsado por el auge de la inversión en IA.

* Un consorcio inversor que incluye a BlackRock, Microsoft y Nvidia comprará uno de los mayores operadores de centros de datos del mundo en una operación de US$40.000 millones.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 27,19 puntos, o un 0,41%, a 6671,50 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 148,43 puntos, o un 0,66%, a 22.670,13. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 2,83 puntos, o un 0,01%, a 46.267,63. (Reportaje de Sukriti Gupta y Twesha Dikshit en Bengaluru. Editado en español por Javier López de Lérida)