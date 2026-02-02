S&P 500 cierra en alza, papeles de fabricantes de chips suben

Por Noel Randewich y Pranav Kashyap

2 feb (Reuters) - El ⁠S&P 500 cerró al ⁠alza el lunes, impulsado por las ganancias de los fabricantes de chips y otras empresas relacionadas con la inteligencia artificial, mientras que ⁠las empresas ‌más ​pequeñas también registraron fuertes alzas.

* El índice Russell 2000 subió. El índice ​de pequeña capitalización supera significativamente al S&P 500 y al Nasdaq en lo ‌que va de 2026.

* Alphabet y Amazon ‌subieron antes de la publicación de ​sus informes trimestrales esta semana, que darán a los inversores una visión adicional de la carrera por dominar la tecnología de IA.

* Los fabricantes de chips que se benefician de la demanda relacionada con la IA de sus componentes también se recuperaron, entre ellos SanDisk, Advanced Micro Devices y Micron Technology.

* Fue el primer avance del S&P 500 en ⁠tres sesiones tras las recientes preocupaciones sobre las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas, cuyas acciones se ​han disparado en los últimos años gracias al optimismo sobre la IA.

* El S&P 500 ha subido alrededor de un 2 % en 2026, por detrás del repunte de más del 6 % del Russell 2000.

* Los inversores suelen considerar las ganancias de las acciones de pequeña capitalización como un reflejo de la confianza en ⁠la economía.

* "Los fundamentos son buenos y los beneficios son sólidos. Tenemos sorpresas positivas tanto ​en ingresos como en beneficios, prácticamente en todos los ámbitos", afirmó Tim Ghriskey, estratega senior de carteras de Ingalls & Snyder en Nueva York.

* Walt Disney cayó a pesar de publicar unos beneficios ‍trimestrales superiores a las expectativas de Wall Street, ya que advirtió de un descenso en el número de visitantes internacionales a sus parques temáticos en Estados Unidos y de una caída en los beneficios de su división de televisión y cine.

* Según los datos preliminares ​de cierre, el S&P 500 ganó 37,25 puntos, o un 0,54%, a 6.976,28 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 129,69 puntos, o un 0,55%, a 23.591,51 unidades. El Dow Jones subió 519,80 ‍puntos, o un 1,06%, a 49.412,27 unidades.

(Editado en español por Javier Leira)