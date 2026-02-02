S&P 500 cierra en alza, papeles de fabricantes de chips suben
Por Noel Randewich y Pranav Kashyap
2 feb (Reuters) - El S&P 500 cerró al alza el lunes, impulsado por las ganancias de los fabricantes de chips y otras empresas relacionadas con la inteligencia artificial, mientras que las empresas más pequeñas también registraron fuertes alzas.
* El índice Russell 2000 subió. El índice de pequeña capitalización supera significativamente al S&P 500 y al Nasdaq en lo que va de 2026.
* Alphabet y Amazon subieron antes de la publicación de sus informes trimestrales esta semana, que darán a los inversores una visión adicional de la carrera por dominar la tecnología de IA.
* Los fabricantes de chips que se benefician de la demanda relacionada con la IA de sus componentes también se recuperaron, entre ellos SanDisk, Advanced Micro Devices y Micron Technology.
* Fue el primer avance del S&P 500 en tres sesiones tras las recientes preocupaciones sobre las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas, cuyas acciones se han disparado en los últimos años gracias al optimismo sobre la IA.
* El S&P 500 ha subido alrededor de un 2 % en 2026, por detrás del repunte de más del 6 % del Russell 2000.
* Los inversores suelen considerar las ganancias de las acciones de pequeña capitalización como un reflejo de la confianza en la economía.
* "Los fundamentos son buenos y los beneficios son sólidos. Tenemos sorpresas positivas tanto en ingresos como en beneficios, prácticamente en todos los ámbitos", afirmó Tim Ghriskey, estratega senior de carteras de Ingalls & Snyder en Nueva York.
* Walt Disney cayó a pesar de publicar unos beneficios trimestrales superiores a las expectativas de Wall Street, ya que advirtió de un descenso en el número de visitantes internacionales a sus parques temáticos en Estados Unidos y de una caída en los beneficios de su división de televisión y cine.
* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 37,25 puntos, o un 0,54%, a 6.976,28 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 129,69 puntos, o un 0,55%, a 23.591,51 unidades. El Dow Jones subió 519,80 puntos, o un 1,06%, a 49.412,27 unidades.
(Editado en español por Javier Leira)