S&P 500 cierra en baja ante caída de acciones de Dell y Nvidia

Por Noel Randewich

29 ago (Reuters) - El S&P 500 cerró a la baja desde máximos históricos el viernes, con pérdidas en Dell, Nvidia y otras acciones relacionadas con la IA, mientras los inversores analizaban datos de inflación que mostraron que los aranceles han comenzado a repercutir en los precios.

* Dell se desplomó y fue una de las empresas con mayores pérdidas del S&P 500, después de que los altos costos de fabricación de servidores optimizados para IA y la intensificación de la competencia eclipsaran el pronóstico optimista de la compañía sobre la demanda de infraestructura de inteligencia artificial.

* Nvidia, en tanto, cayó por tercer día consecutivo. El informe trimestral del gigante de la IA, publicado el miércoles, no cumplió con las altas expectativas de los inversores, pero confirmó que el gasto en infraestructura de inteligencia artificial se mantiene sólido.

* "Hoy es solo una debilidad en el sector tecnológico, el más importante del mercado", dijo Zachary Hill, director de gestión de carteras de Horizon Investments en Charlotte, Carolina del Norte. "No es la primera vez que nos preocupa la sobreinversión en IA, la falta de oportunidades de monetización y cosas por el estilo".

* El gasto del consumidor estadounidense registró en julio su mayor aumento en cuatro meses, mientras que la inflación del sector servicios repuntó. Sin embargo, los economistas no creen que las señales de una fuerte demanda interna impidan que la Reserva Federal recorte las tasas de interés el próximo mes ante un debilitamiento del mercado laboral.

* El informe del Departamento de Comercio del viernes mostró una leve presión sobre los precios derivada de los aranceles a las importaciones.

* Wall Street permanecerá cerrado el lunes por el feriado del Día del Trabajo.

* Las expectativas de recortes en las tasas impulsaron al índice de referencia S&P 500 y al Dow Jones a su cuarto mes consecutivo de ganancias, mientras que el Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, anotó su quinto mes seguido de alzas.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 41,50 puntos, o un 0,64%, a 6460,36 unidades; el Nasdaq Composite bajó 249,61 puntos, o un 1,15%, a 21.455,55 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 91,12 puntos, o un 0,20%, a 45.546,08 unidades. (Reportaje de Johann M Cherian y Sanchayaita Roy en Bengaluru, y Noel Randewich en San Francisco; Editado en Español por Manuel Farías)