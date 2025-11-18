S&P 500 cierra en baja por cuarto día seguido debido a preocupaciones de valoración; Home Depot cae

(Actualiza con valores tras el cierre; cambia redacción)

Por Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit

18 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cayeron el martes, con el S&P 500 registrando su cuarto día consecutivo de pérdidas, ya que las preocupaciones sobre la valoración afectaron a las grandes acciones relacionadas con la tecnología y unas previsiones decepcionantes ejercieron presión sobre Home Depot.

* Los resultados trimestrales de Nvidia, que se publicarán el miércoles tras el cierre de los mercados, se consideran una prueba de fuego para el repunte impulsado por la inteligencia artificial que ha llevado a los mercados a máximos históricos este año. Las acciones del gigante de los chips de IA bajaron.

* Las acciones de Home Depot cayeron después de que la empresa diera unas previsiones de beneficios para todo el año que decepcionaron y no alcanzaron las estimaciones de beneficios trimestrales.

* Más allá de Home Depot, los beneficios de este periodo han sido mucho mejores de lo esperado. El crecimiento interanual de los beneficios del S&P 500 se sitúa ahora en el 16,9%, muy por encima del 8,8% estimado a principios de octubre, según los datos más recientes de LSEG.

* El jueves se publicará el esperado informe sobre el empleo de septiembre, pero es posible que no haga más que confirmar los anteriores sondeos privados que apuntaban a un enfriamiento del mercado laboral.

* "Estamos asistiendo a una corrección masiva de la confianza en un periodo en el que los beneficios están superando las expectativas alcistas y, sin embargo, hay mucho miedo circulando en el mercado", afirmó Marta Norton, estratega jefe de inversiones del proveedor de servicios de jubilación y patrimonio Empower.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 55,54 puntos, o un 0,83%, a 6.616,87 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 279,42 puntos, o un 1,23%, a 22.428,65 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 494,16 puntos, o un 1,07%, a 46.096,08 puntos.

* La preocupación por las altas valoraciones y las menguantes expectativas de una baja de las tasas de interés en diciembre han provocado un retroceso de las acciones estadounidenses, con el S&P 500 por debajo de su máximo de octubre.

* El martes, los datos del Departamento de Trabajo mostraron que el número de estadounidenses que recibieron subsidios de desempleo se situó en su nivel más alto en dos meses en la semana que finalizó el 18 de octubre.

* En tanto, los operadores ven una probabilidad del 50% de un recorte de las tasas de interés por parte de la Fed en diciembre, por debajo de la probabilidad de más del 93% registrada un mes antes, según la herramienta FedWatch de CME.

(Reporte de Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit en Bengaluru, reporte adicional de Rashika Singh; Editado en Español por Javier Leira)