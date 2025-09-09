S&P 500 cierra en máximos históricos por apuestas a baja de tasas de la Fed

Por Noel Randewich

9 sep (Reuters) - El S&P 500 cerró en un récord el martes porque una revisión a la baja de datos de empleo respaldó las expectativas de que la Reserva Federal recortará pronto las tasas de interés para apuntalar el crecimiento económico.

* La economía de Estados Unidos probablemente creó 911.000 puestos de trabajo menos en los 12 meses hasta marzo de lo estimado anteriormente, dijo el Gobierno, lo que sugiere que el crecimiento del empleo ya estaba estancado antes de que el presidente Donald Trump anunciara sus aranceles.

* Los mercados financieros han descontado un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de la Fed de la próxima semana, y el comercio de futuros sugiere una probabilidad de casi el 10% de un recorte de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

* Los recientes datos de nóminas no agrícolas de julio y agosto también apuntan a un debilitamiento del mercado laboral.

* "Esto no disuade a la Fed de mover 25 puntos básicos", dijo Paul Nolte, estratega de mercado de Murphy & Sylvest, sobre la revisión de las nóminas. "No sabemos mes a mes y no lo sabremos hasta dentro de unos meses, pero señala que la mano de obra es débil".

* UnitedHealth subió después de que dijo que espera que la inscripción en los planes de seguro de Medicare mejor valorados esté en línea con sus expectativas, lo que podría significar mayores pagos del Gobierno a la aseguradora de salud.

* El S&P 500 subió un 0,27%, a un cierre extraoficial de 6512,66 puntos. El Nasdaq ganó un 0,37%, a 21.879,49 puntos, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones avanzó un 0,43%, a 45.711,56 puntos.

* El índice energético S&P 500 repuntó después de que Israel atacó a dirigentes de Hamás en Doha, la capital de Qatar.

* Las acciones de Apple cayeron después de que la empresa presentó nuevos iPhones que no lograron entusiasmar a los inversores.

* Los inversores se centrarán ahora en un informe de inflación al productor el miércoles y en los datos de precios al consumidor el jueves para medir el impacto de las políticas arancelarias de Trump, y si se podría argumentar a favor de recortes más agresivos de las tasas de interés. (Reporte de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)