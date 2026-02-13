S&P 500 cierra ligeramente al alza tras enfriamiento de la inflación

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

13 feb (Reuters) - El S&P 500 subió el viernes, con ‌los servicios tecnológicos y de ‌comunicaciones ⁠a la baja debido a los persistentes temores de una disrupción provocada por la IA, pero las acciones se vieron respaldadas por el optimismo de ​que los datos ⁠de ⁠enfriamiento de la inflación apoyarían los recortes de tasas de la Fed.

* Los datos mostraron ​que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en ‌enero, lo que llevó a los operadores a elevar ​ligeramente las probabilidades de un recorte de ​tasas por parte de la Reserva Federal en junio, al 69% desde el 63% previo.

* "En definitiva, se trata de una buena cifra. Sugiere que aún estamos lejos del objetivo del 2% de la Fed, pero la inflación no se está acelerando y quizá estemos empezando a ver algo de luz ​en lo que respecta al aspecto inflacionario de los aranceles", afirmó Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities ⁠en Nueva York.

* Según los datos preliminares, el S&P 500 ganó 2,32 puntos, o un 0,03%, a 6.835,08 puntos; ‌y el Nasdaq Composite perdió 52,04 puntos, o un 0,23%, a 22.545,11 unidades. El Dow Jones subió 47,44 puntos, o un 0,1%, a 49.499,42 unidades.

* Los mercados bursátiles se han alejado recientemente de sus niveles récord, ya que los temores a las perturbaciones causadas por la IA han provocado una ola de ventas en sectores que abarcan desde el software y los seguros hasta ‌las empresas de transporte por carretera.

* Sin embargo, el índice S&P 500 de software y servicios subió ⁠más de un 1% el viernes, mientras que el sector tecnológico del S&P 500 ‌avanzó un 0,06%.

* Los datos de inflación del viernes animaron las ⁠esperanzas de los inversores de que la Fed recorte las tasas, ⁠después de que los datos de empleo de enero, mejores de lo esperado, sembraran dudas el miércoles.

* Con la temporada de resultados superando la mitad, los gastos de capital en IA se convirtieron en un asunto dominante para las "Siete Magníficas", cuyas inversiones acumuladas se prevé que alcancen unos ‌650.000 millones de dólares.

* Los inversores ​exigen ahora beneficios reales, ya que siguen castigando a los sectores que temen que puedan verse afectados por la creciente competencia.

* Las acciones de tecnología de la información bajaron, con Nvidia y Apple cayendo. (Reporte de Twesha Dikshit, Purvi Agarwal ‌y Medha Singh en Bangalore; edición en Español de Manuel Farías y Javier Leira)