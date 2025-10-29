S&P 500 cierra plano en sesión volátil; Powell no garantiza recorte de tasas Fed en diciembre

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 29 oct (Reuters) - El Dow Jones terminó a la baja y el S&P 500 cerró casi plano el miércoles después de que la Reserva Federal recortara las tasas de interés, pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que otra reducción del costo del crédito en diciembre está lejos de estar asegurado.

* El Nasdaq subió, impulsado por Nvidia, que durante la sesión superó los 5 billones de dólares de valoración bursátil.

* Tras la intervención de Powell, los operadores redujeron las apuestas a un recorte de tipos en diciembre, dándole ahora un 71% de probabilidades, frente al 90% previo.

* En las primeras operaciones, las acciones subieron y luego aumentaron las ganancias después de que la Fed recortara las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, como se esperaba, y dijera que reanudará las compras limitadas de valores del Tesoro.

* Los responsables monetarios de la Fed también señalaron las limitaciones en su proceso de toma de decisiones debido al cierre del Gobierno federal estadounidense. La Fed redujo la tasa de interés de referencia a un día al rango de entre el 3,75% y el 4,00%, la segunda vez que el banco central estadounidense la recorta este año.

* "El presidente Powell indicó que otro recorte de tasas no es una conclusión inevitable", dijo Oliver Pursche, vicepresidente senior y asesor de Wealthspire Advisors en Westport, Connecticut. "Pero ningún recorte de tasas es una conclusión inevitable. Así que, para mí, no es un comentario inapropiado. La Fed depende de los datos".

* Durante la sesión, Nvidia se convirtió en la primera empresa en superar los 5 billones de dólares de valoración de mercado. Ha trepado más de un 50% este año, liderando el repunte de la IA en Wall Street.

* Según datos preliminares, el S&P 500 subió 0,50 puntos, o un 0,01%, a 6891,39 unidades; el Nasdaq Composite ganó 130,98 puntos, o un 0,58%, a 23.965,74 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 62,39 puntos, o un 0,13%, a 47.643,98 unidades. (Reporte de Caroline Valetkevitch; Reporte adicional de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida y Juana Casas)