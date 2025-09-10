S&P 500 registra cierre en máximo récord ante avance de Oracle por optimismo en IA

Por Noel Randewich y Ragini Mathur

10 sep (Reuters) - El S&P 500 registró un segundo cierre récord consecutivo el miércoles, gracias al avance de Oracle y a unos datos de inflación más débiles de lo esperado que respaldaron las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortará las tasas de interés la próxima semana.

* Oracle registró su mayor ganancia porcentual diaria desde 1992, después de que la compañía tecnológica señalara un aumento en la demanda de servicios en la nube por parte de empresas de inteligencia artificial.

* Su valor bursátil alcanzó los 970.000 millones de dólares, superando al de Eli Lilly, JPMorgan Chase y Walmart, y acercándose al valor de mercado de Tesla , de 1,1 billones de dólares.

* Las acciones de chips relacionados con la IA también subieron, con Nvidia, Broadcom y Advanced Micro Devices avanzando. El índice de chips PHLX alcanzó un máximo histórico.

* Proveedores de energía para centros de datos también se beneficiaron, con el alza de Constellation Energy, Vistra y GE Vernova.

* Pero Apple, considerada por muchos inversores como rezagada en la carrera por dominar la IA, bajó por cuarta sesión consecutiva.

* Una lectura de precios al productor menor de lo esperado impulsó aún más las acciones, ya que los operadores reforzaron sus apuestas sobre recortes de tasas de interés este año. Datos recientes del mercado laboral, en tanto, han confirmado que el mercado laboral estadounidense se está desacelerando.

* Los operadores esperan que la Fed recorte las tasas de interés en al menos 25 puntos básicos en su reunión de la próxima semana, con un 10% de probabilidad de una reducción de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

* Según datos preliminares, el S&P 500 avanzó 19,72 puntos, o un 0,30%, a 6532,33 unidades; el Nasdaq Composite ganó 5,27 puntos, o un 0,02%, a 21.884,75 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 219,15 puntos, o un 0,48%, a 45.492,19 unidades.

* El S&P 500 ha subido alrededor de un 11% en 2025, mientras que el Nasdaq acumula un avance de alrededor de un 13%.

* Los mercados se centrarán ahora en la lectura de los precios al consumidor en Estados Unidos, que se publicará el jueves, para saber hacia dónde se dirige la inflación estadounidense. (Reporte de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru, y Noel Randewich en San Francisco; Editado en Español por Manuel Farías)