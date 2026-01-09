S&P 500 registra máximo récord de cierre impulsado por Broadcom y otras firmas de chips

Por Noel Randewich

9 ene (Reuters) - El S&P 500 avanzó a un cierre récord el viernes, impulsado por Broadcom y otros fabricantes de chips, mientras que un informe de empleo más débil de lo esperado apenas alteró las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año.

* Los tres principales índices de Wall Street subieron en la primera semana completa de operaciones de 2026, impulsados por el aumento de los sectores de materiales, industriales y otros que se han quedado rezagados respecto a las acciones tecnológicas en los últimos años.

* Un informe del Departamento de Trabajo mostró que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en diciembre, pero una disminución de la tasa de desempleo al 4,4% sugirió que el mercado laboral no se estaba deteriorando rápidamente.

* Las acciones de chips repuntaron, y el índice de semiconductores Filadelfia alcanzó un máximo histórico. Lam Research se recuperó después de que Mizuho elevara su precio objetivo para el fabricante de herramientas de fabricación de chips de 200 a 220 dólares.

* Broadcom, Alphabet y Tesla impulsaron al S&P 500 y al Nasdaq.

* Intel repuntó después de que el presidente Donald Trump anunciara haber tenido una "excelente reunión" con el director ejecutivo del fabricante de chips, Lip-Bu Tan.

* Según datos preliminares de cierre, el S&P 500 subió 44,32 puntos, o un 0,64%, a 6.965,78 unidades. En tanto, el Nasdaq Composite avanzó 189,73 puntos, o un 0,81%, a 23.669,75 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumó 234,09 puntos, o un 0,48%, a 49.500,20 unidades.

* La Corte Suprema de Estados Unidos declaró el viernes que no emitiría un fallo sobre la legalidad de los amplios aranceles del presidente Donald Trump. Esto dejó a los inversores, muchos de los cuales esperaban una decisión, a la espera de una mayor claridad.

* Los operadores anticipan una mayor volatilidad en los mercados financieros si el tribunal anula los aranceles. (Reporte de Purvi Agarwal en Bengaluru y Noel Randewich en San Francisco; Editado en español por Manuel Farías)