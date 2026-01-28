S&P 500 retrocede levemente después de que la Fed mantuviera tasas como se esperaba

Por Sinéad Carew y Pranav Kashyap

28 ene (Reuters) - El S&P 500 cerró levemente a la baja y el Nasdaq avanzó modestamente el miércoles, ya que las reacciones de los inversores fueron moderadas después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas sin cambios, tal y como se esperaba, y diera pocos indicios de cuándo podrían volver a bajar los costos de los préstamos

En su comunicado, la Fed justificó su decisión por una inflación aún elevada y un crecimiento económico sólido. El banco central estadounidense afirmó que el mercado laboral "ha mostrado algunos signos de estabilización" y eliminó de su anterior comunicado la afirmación de que habían aumentado los riesgos a la baja para el empleo

Los inversores esperaban que el banco central mantuviera las tasas sin cambios, entre el 3,5% y el 3,75%, y ocho de los 10 responsables políticos votaron a favor de mantenerlos estables. Tras la declaración, los operadores aumentaron sus apuestas de que la Fed reduciría los costos de los préstamos a corto plazo en junio, pero no antes

Y en su conferencia de prensa, seguida de cerca, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se cuidó de no hacer comentarios sobre futuras decisiones de tasas, diciendo que la Fed dependería de los datos, pero dijo a periodistas que los riesgos al alza para la inflación y los riesgos a la baja para el empleo han disminuido

"Tanto si eras alcista como bajista antes de la conferencia de prensa, saliste con la misma sensación", dijo Michael James, operador de ventas de renta variable de Rosenblatt Securities

"Los riesgos para el empleo y la inflación se han reducido, pero la inflación en general sigue siendo tenaz. No se ha producido un cambio suficientemente significativo en el mercado laboral que justifique que la Reserva Federal haga algo", añadió James

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 0,73 puntos, o un 0,01%, a 6.977,87 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 40,73 puntos, o un 0,17%, para situarse en 23.857,83 unidades. El Dow Jones subió 12,55 puntos, un 0,03%, hasta 49.015,96 puntos

El índice de referencia había superado brevemente el hito de los 7.000 puntos por primera vez a primera hora del día

En el sector industrial, sin embargo, las acciones de Textron se hundieron después de que sus previsiones de beneficios fiscales fueran inferiores a las estimaciones, mientras que las de Otis cayeron después de que sus ingresos del cuarto trimestre incumplieran las expectativas

Las acciones de Seagate Technology subieron un 20% tras prever ingresos y beneficios en el tercer trimestre por encima de las expectativas de Wall Street, y su rival Western Digital también repuntó

(Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en Español por Juana Casas)