S&P 500 sube, impulsado por Nvidia y otras acciones relacionadas con la inteligencia artificial

Por Noel Randewich

18 feb (Reuters) - El S&P 500 cerró al alza el miércoles, impulsado por las ganancias de Nvidia, Amazon y otros pesos pesados relacionados con la tecnología tras el reciente nerviosismo en torno a la inteligencia artificial

* Nvidia subió después de que la empresa más valiosa del mundo anunciara que había firmado un acuerdo plurianual para vender a Meta Platforms millones de sus chips de IA actuales y futuros

* Sandisk, Western Digital y Seagate Technology Holdings subieron durante gran parte de la sesión, sumándose a las fuertes ganancias de los últimos meses impulsadas por la enorme demanda relacionada con la IA de su tecnología de almacenamiento

* Las acciones relacionadas con la IA perdieron terreno a principios de este mes, ya que los inversores se mostraron preocupados por las altas valoraciones y por el tiempo que podrían tardar las inversiones en impulsar el crecimiento de los ingresos

* En tanto, Amazon y Microsoft subieron

* Según los datos preliminares, el S&P 500 ganó 37,05 puntos, o un 0,56%, a 6.880,27 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 170,88 puntos, o un 0,76%, a 22.749,27 unidades. El Dow Jones subió 123,44 puntos, o un 0,25%, a 49.656,63 unidades

* Los responsables de la Reserva Federal acordaron casi por unanimidad mantener las tasas de interés sin cambios en su reunión del mes pasado, pero siguieron divididos sobre lo que podría suceder a continuación, según las actas de su reunión del 27 y 28 de enero publicadas el miércoles

* Los operadores están valorando en aproximadamente un 50% la posibilidad de que la Fed recorte los tipos al menos 25 puntos básicos en su reunión de junio, según la herramienta FedWatch de CME

(Reporte adicional de Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit en Bangalore; Editado en español por Javier Leira)