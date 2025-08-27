S&P 500 toca máximo récord mientras inversores esperan resultados de Nvidia

Por Noel Randewich

27 ago (Reuters) - El S&P 500 registró un cierre récord el miércoles antes de la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia, el evento más seguido en Wall Street esta semana, que pondrá a prueba el repunte que ha impulsado las valoraciones de las empresas relacionadas con la IA a niveles que algunos inversores consideran demasiado altos.

* Las acciones de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo y proveedor líder de procesadores de IA de vanguardia, oscilaron entre ganancias y pérdidas antes del informe, que se publicará tras el cierre del mercado.

* Con Nvidia representando alrededor del 8% del S&P 500, sus resultados financieros afectan a un gran número de estadounidenses que utilizan fondos de inversión indexados para ahorrar para la jubilación.

* Las acciones de las grandes empresas tecnológicas y de inteligencia artificial, como Alphabet, Amazon, Microsoft y Meta Platforms, entre los principales clientes de Nvidia, tuvieron resultados dispares.

* El entusiasmo por las empresas relacionadas con la IA ha impulsado fuertes ganancias en las acciones tecnológicas. El S&P 500 cotiza actualmente a más de 22 veces las ganancias esperadas, su relación precio-beneficio más alto en cuatro años, según LSEG.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 15,35 puntos, o un 0,24%, a 6481,29 unidades; el Nasdaq Composite avanzó 43,49 puntos, o un 0,20%, a 21.587,76 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones subió 143,76 puntos, o un 0,32%, a 45.561,83 unidades.

* Los inversores también estaban atentos a los acontecimientos relacionados con el intento del presidente estadounidense Donald Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, una medida que probablemente enfrentará impugnaciones legales.

* El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo a CNBC que es probable que las tasas de interés bajen en algún momento, pero que los responsables monetarios necesitan analizar los próximos datos económicos para decidir si un recorte es apropiado en la reunión de septiembre de la Fed.

(Reporte de Johann M Cherian, Sanchayaita Roy y Purvi Agarwal en Bengaluru, y Noel Randewich en San Francisco, Editado en Español por Manuel Farías)