S&P 500 y el Nasdaq alcanzan nuevos máximos de cierre ante esperanza de una baja de tasas

Por Saeed Azhar, Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

13 ago (Reuters) - Los índices de referencia S&P 500 y Nasdaq alcanzaron el miércoles nuevos máximos de cierre por segundo día consecutivo, ante la esperanza de que la Reserva Federal se acerque a un ciclo de relajación monetaria.

* Pero el mercado reflejó debilidad en algunos valores tecnológicos tras las fuertes ganancias del día anterior.

* Las señales de que los aranceles de Estados Unidos a las importaciones no se han filtrado totalmente en los precios al consumidor supusieron un alivio para los inversores esta semana, que buscan información sobre el impacto de la incertidumbre comercial en la economía.

* Algunos grandes valores tecnológicos, como Nvidia, Alphabet y Microsoft bajaron mientras los inversores buscaban nuevos motores de crecimiento.

* "Las valoraciones son elevadas. Sin embargo, creo que, en última instancia, la clave será la obtención de beneficios, y eso es lo que estamos viendo", afirmó Katherine Bordlemay, codirectora de gestión de carteras de clientes de renta variable fundamental de Goldman Sachs Asset Management.

* Según Bordlemay, la dispersión de los retornos a nivel de acciones en Estados Unidos se encuentra en uno de los niveles más altos de los últimos 30 años.

* Apple subió mientras Bloomberg News informaba que la empresa está planeando su expansión hacia los robots impulsados por IA, la seguridad doméstica y las pantallas inteligentes.

* Según datos preliminares, el S&P 500 avanzó 21,01 puntos, o un 0,33%, a 6466,77 unidades; el Nasdaq Composite ganó 32,08 puntos, o un 0,15%, a 21.713,99 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones subió 469,10 puntos, o un 1,06%, a 44.927,71 unidades. (Reporte de Saeed Azhar en Nueva York, Johann M Cherian y Sanchayaita Roy en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida y Juana Casas)