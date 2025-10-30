S&P 500 y el Nasdaq caen por planes de gasto de Meta que asustan a los inversores

Por Pranav Kashyap y Nikhil Sharma

30 oct (Reuters) -

El S&P 500 y el Nasdaq perdían terreno el jueves, cuando Meta Platforms y Microsoft caían por la preocupación de un aumento del gasto en inteligencia artificial, que inquieta a los inversores ya preocupados por el ritmo de la relajación de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Meta se desplomaba un 12,1%, en camino de registrar su mayor caída porcentual en tres años, después de que la matriz de Instagram pronosticó unos gastos de capital (CapEx) "notablemente mayores" el próximo año por las inversiones en inteligencia artificial (IA). Microsoft descendía un 2,3% después de que el gigante tecnológico informó de un gasto de capital récord de casi US$35.000 millones en su primer trimestre fiscal y advirtió de que el gasto aumentaría este año. Por el contrario, la matriz de Google, Alphabet, subió un 5,5% gracias al crecimiento sostenido del negocio publicitario y la computación en nube, que impulsaron unos resultados mejores de lo esperado. La atención se centra ahora en los resultados de los otros "Siete Magníficos", Apple y Amazon, que presentarán sus informes trimestrales tras el cierre del mercado.

Las acciones estadounidenses habían alcanzado máximos históricos el miércoles después de que el diseñador de chips de IA Nvidia

se convirtió en la primera empresa cotizada en bolsa en superar los US$5 billones de capitalización bursátil.

El optimismo en torno a la IA ha sido un motor clave de la carrera alcista de las acciones estadounidenses este año, con las principales empresas tecnológicas representando colectivamente el 35% del peso del S&P 500.

A las 15:25 GMT, el índice S&P 500 perdía 16,18 puntos, o un 0,23%, a 6874,41 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 201,31 puntos, o un 0,84%, a 23.757,16 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 355,03 puntos, o un 0,75%, a 47.987,03 unidades.

Al menos cinco de los 11 sectores del S&P 500 cotizaron en rojo, con la tecnología de la información

lastrada, con un descenso del 1,2%. (Reporte de Pranav Kashyap y Nikhil Sharma en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)