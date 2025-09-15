S&P 500 y el Nasdaq marcan máximos históricos al inicio de semana de reunión de la Fed

(.)

Por Purvi Agarwal y Ragini Mathur

15 sep (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq tocaron máximos históricos intradía el lunes, comenzando con buen pie la semana de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, mientras que las acciones de Tesla subían tras la compra de acciones por parte de su presidente ejecutivo, Elon Musk.

* Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos se dispararon un 5,8% a su nivel más alto desde finales de enero, después de que los archivos de reguladores revelaron que Musk adquirió el viernes acciones de Tesla por valor de casi US$ 1000 millones.

* Esta semana, la decisión de la Fed sobre las tasas de interés ocupará un lugar central, y los inversores esperan en gran medida un recorte de 25 puntos básicos el miércoles, tras una serie de indicadores económicos que apuntan a un deterioro del mercado laboral.

* Los operadores prevén una relajación de la política monetaria de 68,9 puntos para finales de 2025, según los datos recopilados por LSEG.

* Las ganancias de Tesla impulsaban al sector de consumo discrecional del S&P 500 un 1,4% a su nivel más alto en casi nueve meses.

* El sector de servicios de comunicación subía un 1,8% gracias al impulso de la matriz de Google, Alphabet, que alcanzó por primera vez los US$ 3 billones de capitalización bursátil.

* Por el contrario, la caída del 1,1% de Nvidia lastraba al sector tecnológico. El regulador del mercado chino dijo que continuará investigando al líder de los chips de IA después de que resultados preliminares de una pesquisa mostraron que había violado la ley antimonopolio del país.

* A las 1431 GMT, El Promedio Industrial Dow Jones sumaba 103,42 puntos, o un 0,23%, a 45.937,64 unidades, el índice S&P 500 ganaba 31,77 puntos, o un 0,48%, a 6616,06 unidades, mientras que el Nasdaq subía 150,04 puntos, o un 0,68%, a 22.291,14 unidades.

* Las caídas de UnitedHealth y Home Depot limitaban las ganancias del Dow.

* Los tres principales índices de Wall Street habían registrado ganancias semanales en la sesión anterior, y el Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos intradía el viernes, gracias a la resistencia de los valores vinculados a la tecnología. (Reporte de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)