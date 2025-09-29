S&P 500 y el Nasdaq suben mientras los inversores esperan claridad sobre cierre del Gobierno de EEUU

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

29 sep (Reuters) - Los índices S&P 500 y Nasdaq subían el lunes, iniciando una semana potencialmente turbulenta con buen pie, ya que los inversores hacían caso omiso de los comentarios de línea dura de un funcionario de la Reserva Federal, mientras sopesaban el impacto de una inminente paralización del Gobierno.

* Los movimientos se apoyaban en las ganancias del viernes, cuando un dato de inflación en línea mantuvo vivas las esperanzas de recortes de tasas e impulsó a los tres principales índices, a pesar de sus caídas generales para la semana.

* La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, una de las funcionarias más duras de la Fed y que este año no tiene voto sobre las tasas, dijo que el banco central necesitaba mantener una política monetaria restrictiva para enfriar la inflación.

* Sin embargo, los operadores valoran en un 91,4% la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal.

* A las 1444 GMT, el índice S&P 500 ganaba 32,16 puntos, o un 0,48%, a 6675,86 unidades; el Nasdaq subía 194,29 puntos, o un 0,86%, a 22.678,36 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 35,66 puntos, o un 0,08%, a 46.282,42 unidades.

* El sector tecnológico del S&P 500 ganaba alrededor de un 1%. Nvidia trepaba un 2,8%, mientras que Micron Technology escalaba un 4,9%.

* Las subidas impulsaban al índice más amplio de semiconductores a un máximo histórico, y al Nasdaq. (Reporte de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)