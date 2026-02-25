S&P 500 y Nasdaq alcanzan máximos de dos semanas antes de los resultados de Nvidia

Por Shashwat Chauhan y Ragini Mathur

25 feb (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos de dos semanas el miércoles, porque las acciones tecnológicas siguieron gozando de popularidad mientras los inversores sopesaban los riesgos de la IA y las crecientes incertidumbres arancelarias antes de la publicación de los resultados de Nvidia a última hora del día

Febrero ha sido un mes agitado para las acciones estadounidenses, ya que los inversores se preguntan si el enorme gasto en IA promovido por los gigantes tecnológicos está realmente dando frutos

Varios sectores, desde el software y los inmuebles comerciales hasta el transporte por carretera y la logística, han registrado recientemente fuertes caídas, ya que los nuevos avances en el ámbito de la IA han avivado los temores a perturbaciones en sus negocios

"Creo que la disrupción de la IA seguirá siendo un tema dominante en el mercado este año, ya que la IA sigue evolucionando", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA

"Seguimos observando valoraciones elevadas en el mercado y seguirá habiendo una corrección, no solo en tecnología y software en particular, sino también en otras áreas"

Todas las miradas estarán puestas en los resultados de Nvidia que se darán a conocer tras el cierre de los mercados el miércoles, y los inversores en IA buscarán pruebas de que las ganancias del fabricante de chips están creciendo gracias al presupuesto de inversión de capital de US$630.000 millones de las grandes tecnológicas para 2026

Sus acciones subían un 1,6%, mientras que el índice Philadelphia SE Semiconductor avanzaba a un máximo histórico

A las 15:26 GMT, el índice S&P 500 ganaba 33,67 puntos, o un 0,49%, a 6.923,74 unidades; el Nasdaq subía 223,49 puntos, o un 0,98%, a 23.087,18 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 81,49 puntos, o un 0,17%, a 49.259,61 unidades

(Reporte de Shashwat Chauhan y Ragini Mathur en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)