S&P 500 y Nasdaq caen, a la espera de datos EEUU

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

10 feb (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq cayeron el martes, mientras los inversores asimilaban las cifras de ventas minoristas que dan inicio a una serie de datos económicos de Estados Unidos esta semana

* El sector de servicios de comunicación del S&P 500 cayó, arrastrado por una baja de las acciones de Alphabet después de que vendiera bonos por valor de 20.000 millones de dólares en una oferta en siete tramos

* Las ventas minoristas se mantuvieron inesperadamente sin cambios en diciembre, lo que situó el gasto de los consumidores y la economía en general en una senda de crecimiento más lento de cara al nuevo año. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un aumento del 0,4%

* De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 23,49 puntos, o un 0,34%, a 6.941,33 puntos; mientras que el Nasdaq Composite cedió 139,49 puntos, o un 0,60%, a 23.099,18 unidades. El Dow Jones subió 43,15 puntos, o un 0,08%, a 50.179,02 unidades

* Las ganancias de Walt Disney y Home Depot contribuyeron a impulsar modestamente al Dow Jones a un máximo, pese a la caída de Coca-Cola, que perdió terreno tras no alcanzar las estimaciones de Wall Street para los ingresos del cuarto trimestre

* Las acciones de Spotify se dispararon después de que la plataforma de streaming de audio pronosticara unos beneficios para el primer trimestre superiores a las expectativas, gracias al fuerte crecimiento del número de usuarios y a las subidas de precios

* Esta semana, la atención se centrará en los datos retrasados sobre el empleo no agrícola, seguidos de las cifras cruciales sobre la inflación que podrían influir en las expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal. (Reporte de Twesha Dikshit y Purvi Agarwal en Bangalore; edición en Español de Manuel Farías y Javier Leira)