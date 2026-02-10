S&P 500 y Nasdaq caen arrastrados por acciones de servicios de comunicación y tecnológicas

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

10 feb (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq caían el martes, arrastrados por las bajas en los sectores de servicios de comunicación y tecnología, mientras los inversores asimilaban las cifras de ventas minoristas que dan inicio a una serie de datos económicos esta semana.

* El sector de servicios de comunicación del S&P 500 era el que más pesaba con una caída del 1,3%, arrastrado por un descenso del 2,8% en las acciones de Alphabet después de que vendiera bonos por valor de 20.000 millones de dólares en una oferta en siete tramos. Las acciones tecnológicas cedían un 0,1%.

* Los papeles de consumo discrecional del índice de referencia subían un 0,3%, impulsados por Tesla y Marriott, que escalaba un 8,7% tras los resultados del cuarto trimestre.

* Las ventas minoristas se mantuvieron inesperadamente sin cambios en diciembre, lo que situó el gasto de los consumidores y la economía en general en una senda de crecimiento más lento de cara al nuevo año. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un aumento del 0,4%.

* "En realidad, son los datos de ventas minoristas, que han quedado por debajo de las expectativas, los que están provocando parte de la debilidad, lo que indica que quizá la economía no fue tan fuerte como se esperaba durante el cuarto trimestre", dijo Charlie Ripley, vicepresidente de gestión de carteras de Allianz Investment Management.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 207,51 puntos, o un 0,40% a 50.338,83 unidades; el S&P 500 perdía 3,13 puntos, o un 0,04%, a 6961,93 unidades; y el Nasdaq Composite caía 75,64 puntos, o un 0,30%, a 23.169,04 unidades.

* Las alzas de Goldman Sachs y Home Depot elevaron al Dow a un máximo histórico, pese a la caída del 1% de Coca-Cola, luego de que la firma no cumpliera las expectativas en cuanto a los ingresos del cuarto trimestre.

* El repunte de las acciones tecnológicas el lunes ayudó al Dow a cerrar en máximos históricos por segunda sesión consecutiva y acercó al S&P 500 y al Nasdaq a sus récord máximos.

* Esta semana, la atención se centrará en los datos retrasados sobre el empleo no agrícola, seguidos de las cifras cruciales sobre la inflación que podrían influir en las expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal. (Reporte de Twesha Dikshit y Purvi Agarwal en Bangalore; edición en Español de Manuel Farías)