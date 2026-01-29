S&P 500 y Nasdaq caen; aumento presupuesto IA de grandes tecnológicas provoca una huida de capitales

Por Sinéad Carew y Pranav Kashyap

29 ene (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cayeron el jueves, con el Nasdaq liderando las bajas ya que los inversores se mostraron nerviosos por los últimos informes de resultados y preocupados por si el elevado gasto en inteligencia artificial daría sus frutos a las empresas tecnológicas de gran capitalización.

* Las acciones de Microsoft se desplomaron después de que los ingresos por servicios en la nube del gigante del software no lograran impresionar y avivaran los temores de que los cuantiosos gastos de su alianza con OpenAI no estuvieran dando frutos con la suficiente rapidez.

* Esto supuso un gran lastre para el S&P 500, mientras que otras acciones de software también se desplomaron, con los papeles de SAP cotizadas en Estados Unidos cayendo tras sus cautas perspectivas sobre la nube y los de ServiceNow hundiéndose, ya que su informe de resultados se sumó al pesimismo.

* "Microsoft ha decepcionado y existe una preocupación real de que las inversiones en IA acaben con las empresas de software", afirmó John Praveen, director general y codirector de inversiones de Paleo Leon en Princeton, Nueva Jersey.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 10,41 puntos, o un 0,15%, a 6.967,62 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 179,39 puntos, o un 0,75%, a 23.678,05 unidades. El Dow Jones subió 21,05 puntos, o un 0,04%, a 49.036,65 unidades.

* Entre las empresas de software afectadas por la liquidación destacaron Salesforce, Oracle, Adobe y la empresa de seguridad en la nube Datadog.

* Para algunas empresas de software, como ServiceNow y Salesforce, el temor es que "la IA vaya a perturbar un poco su negocio", si la IA puede utilizarse "para suplantar algunos de sus servicios", dijo Jay Hatfield, director ejecutivo y director de inversiones de Infrastructure Capital Advisors en Nueva York.

* Entre las empresas de gran capitalización, las acciones de Tesla sufrieron un retroceso después de que el fabricante de vehículos eléctricos anunciara sus planes de duplicar con creces sus gastos de capital hasta alcanzar un nivel récord.

* En tanto, las acciones de IBM subieron después de que sus ganancias del cuarto trimestre superaran las estimaciones.

* En cuanto a otros resultados destacados, Caterpillar y Mastercard subieron después de que ambas empresas anunciaran un aumento de sus beneficios trimestrales.

(Reporte de Sinéad Carew y Chuck Mikolajczak en Nueva York, Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)