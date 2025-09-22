S&P 500 y Nasdaq caen lastrados por las medidas de Trump contra las visas

Por Purvi Agarwal y Sukriti Gupta

22 sep (Reuters) - Los índices S&P 500 y Nasdaq bajaban el lunes, tras tocar máximos históricos en la sesión anterior, mientras que la incertidumbre en torno a las políticas de visas del presidente Donald Trump también afectaba a la confianza.

* A las 1408 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 95,73 puntos, o un 0,21%, a 46.219,54 unidades; el S&P 500 cedía 1,46 puntos, o un 0,02%, a 6662,9 unidades; y el Nasdaq Composite ganaba 25,27 puntos, o un 0,11%, a 22.656,75 unidades.

* La administración Trump dijo el viernes que pedirá a las empresas que paguen US$100.000 al año por las visas de trabajo H-1B, lo que llevó a algunas grandes firmas tecnológicas y bancos a advertir a los empleados que se queden en Estados Unidos o regresen con rapidez.

* Compañías tecnológicas como Microsoft y Amazon.com declinaban, ya que dependen en gran medida de trabajadores cualificados de India y China.

* Empresas como Cognizant Technology Solutions, Intel y JPMorgan, que figuran entre los mayores patrocinadores de visas H-1B, recortaban la mayoría de sus caídas previas al comienzo de las operaciones.

* Tien-tsin Huang, analista de J.P. Morgan, señaló en una nota que "las tasas y el reciente flujo de noticias relacionadas con las visas apuntan a un entorno que se está volviendo cada vez más estricto y podría dañar a la confianza".

* No obstante, Apple ganaba un 2,4% después de que Wedbush elevó su precio objetivo sobre la empresa ante las fuertes señales de demanda del iPhone 17.

* Tanto Tesla como Apple alcanzaron máximos de más de ocho meses y los avances impulsaron a los sectores tecnológico y de consumo discrecional del S&P 500. También llevaron el Nasdaq a un máximo histórico. (Editado en español por Carlos Serrano)