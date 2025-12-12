S&P 500 y Nasdaq caen mientras Broadcom se suma a dudas sobre posible burbuja de la IA

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

12 dic (Reuters) -

Los índices S&P 500 y Nasdaq caían el viernes, ya que los resultados de Broadcom agravaron las preocupaciones sobre una posible burbuja alimentada por la inteligencia artificial y frenaron el optimismo avivado por las señales menos restrictivas de lo esperado de la Reserva Federal sobre los recortes de tasas de interés para 2026.

* A las 1447 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones mejoraba 154,56 puntos, o un 0,31%, a 48.856,46 unidades. En tanto, el índice S&P 500 restaba 12,58 puntos, o un 0,18%, a 6.888,92 puntos; y el Nasdaq Composite perdía 119,55 puntos, o un 0,51%, a 23.478,83 unidades.

* El fabricante de chips Broadcom se desplomaba un 8,4% tras advertir de unos márgenes futuros más reducidos en sus ventas de sistemas de IA, pese a proyectar unos sólidos ingresos trimestrales. Esto agudizó las preocupaciones sobre la rentabilidad de las crecientes inversiones en IA.

* Otros valores de semiconductores, como Advanced Micro Devices, perdían un 1% y el índice más amplio de chips restaba un 1,5%, un día después de que Oracle dio a conocer unas previsiones débiles. Las acciones de la empresa en la nube cedían un 2,3% tras registrar en la sesión anterior su mayor caída diaria desde enero.

* "Dado que las 'grandes tecnológicas' han estado a la vanguardia del avance desde octubre de 2022, existe el peligro de que se conviertan en el catalizador de una liquidación generalizada", dijo David Morrison, analista de mercado senior de Trade Nation.

* Nueve de los 11 sectores del S&P 500 avanzaban, aunque los grandes valores tecnológicos declinaban un 1%, arrastrando a la baja al índice general.

* Pese al sombrío panorama, el S&P, el Dow y el Russell 2000 cerraron el jueves en máximos históricos y se encaminaban a ganancias semanales después de que la Reserva Federal recortó los costos de endeudamiento y ofreció una perspectiva menos dura de lo que temían los inversores.

* Nvidia avanzaba un 0,3% después de que un informe afirmó que la empresa está evaluando un aumento de la producción de chips H200 para satisfacer la fuerte demanda de China.

(Editado en español por Carlos Serrano)