S&P 500 y Nasdaq caen mientras Nvidia se desploma por preocupaciones sobre la competencia

Por Johann M Cherian

25 nov (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq caían el jueves, mientras las acciones de Nvidia se desplomaban por preocupaciones sobre la intensificación de la competencia en el espacio de los chips de inteligencia artificial y los inversores evaluaban datos económicos mixtos retrasados por el cierre del Gobierno estadounidense.

* A las 15:17 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones avanzaba 131,79 puntos, o un 0,29%, a 46.583,58 unidades; el índice S&P 500 cedía 8,75 puntos, o un 0,13%, a 6.696,37 unidades; y el Nasdaq Composite bajaba 126,39 puntos, o un 0,56%, a 22.744,5 unidades.

* Las acciones de Alphabet ganaban un 2,7% después de que The Information reportó que Meta Platforms, matriz de Facebook, está en conversaciones para utilizar los chips de IA de Google en sus centros de datos a partir de 2027 y alquilar semiconductores de Google Cloud para el año que viene.

* Nvidia, que domina actualmente el sector de los chips de IA, perdía un 6,7%, a mínimos de dos meses, mientras que Advanced Micro Devices se desplomaba un 9%. El índice de semiconductores SE de Filadelfia restaba un 3%, tras rebotar un 4,6% el lunes.

* "Existe la falsa expectativa de que sólo hay una empresa de chips y que nadie más está trabajando en términos de competencia, y tenemos un titular que nos recuerda que eso no es así", dijo Phil Blancato, de Ladenburg Thalmann Asset Management en Nueva York.

* El Nasdaq registró en la víspera su mayor alza diaria en los últimos seis meses, ya que los inversores se decantaron por los valores tecnológicos tras varias liquidaciones en las últimas semanas motivadas por el temor a que las valoraciones del sector se disparen y por el elevado gasto en IA de las grandes empresas.

* Un informe del Departamento de Comercio mostró que las ventas minoristas aumentaron un 0,2% en septiembre, por debajo del 0,4% esperado por los economistas encuestados por Reuters. Otro reporte mostró que los precios al productor repuntaron en septiembre debido al aumento del costo de los productos energéticos y a que los productores repercutieron algunos aranceles.

* Las apuestas de los operadores a un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el mes que viene apenas variaban tras los datos y operaban al 83%, frente al 40% de la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME Group. (Reporte de Johann M Cherian y Sruthi Shankar en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)