S&P 500 y Nasdaq cierran casi planos en sesión de bajo volumen por festividades, Meta avanza

Por Saeed Azhar, Purvi Agarwal y Nikhil Sharma

NUEVA YORK, 30 dic (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq cerraron casi sin cambios el martes en un contexto de escaso volumen de negociación, en una rueda en que el avance de los valores de servicios de comunicación se vieron contrarrestadas por la baja de los tecnológicos y financieros.

* Los valores de servicios de comunicación fueron de los que más subieron en el S&P 500, impulsados por el alza de Meta Platforms, que dijo que adquiriría la startup de inteligencia artificial Manus, fundada en China, con lo que aceleraría sus esfuerzos por integrar la IA avanzada en sus plataformas, como Facebook e Instagram.

* Los valores tecnológicos cotizaron dentro de un rango, con Nvidia y Apple cerrando con pocos cambios, mientras que Microsoft subió ligeramente.

* Los volúmenes de negociación siguieron siendo escasos, lo que, según analistas, podría aumentar la volatilidad del mercado.

* Las bajas de Goldman Sachs y American Express hicieron caer al Dow.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 9,48 puntos, o un 0,14%, a 6.896,26 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 55,27 puntos, o un 0,23%, a 23.419,08 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 94,87 puntos, o un 0,20%, a 48.367,06 puntos.

* El S&P 500 y el Dow Jones se encaminan a su octavo mes consecutivo de avances, su racha mensual ganadora más larga desde 2017.

* El S&P 500 ha subido cerca de un 17% este año, ya que el frenesí por sacar provecho de la IA ha ayudado al índice de referencia a situarse por delante del STOXX 600 europeo, a pesar de que los inversores se han alejado de los valores estadounidenses a principios de año, dominados por las disputas comerciales.

* La Reserva Federal acordó recortar las tasas de interés en su reunión de diciembre tras un debate lleno de matices sobre los riesgos a los que se enfrenta la economía estadounidense en estos momentos, según las minutas de la última reunión del banco central que se publicaron el martes.

(Editado en Español por Manuel Farías y Javier Leira)