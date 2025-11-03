S&P 500 y Nasdaq cierran con alza tras acuerdo entre Amazon y OpenAI

(Actualiza al cierre. Cambia redacción, firma de autor y agrega procedencia)

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 3 nov (Reuters) -

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron al alza el lunes, con las operaciones relacionadas con la inteligencia artificial impulsando gran parte del avance, pese a que la política monetaria a corto plazo de la Reserva Federal se volvía cada vez más confusa debido a la escasez de datos económicos de Estados Unidos.

* Las empresas tecnológicas y otras relacionadas ayudaron a impulsar al Nasdaq, mientras que UnitedHealth Group y Merck mantuvieron al Dow en pérdidas.

* Amazon.com se disparó tras firmar un acuerdo plurianual de 38.000 millones de dólares para suministrar servicios de computación en la nube al fabricante de ChatGPT, que podrá ejecutar y escalar sus cargas de trabajo de inteligencia artificial en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS).

* Las acciones de Nvidia subieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los microchips más avanzados del fabricante de chips de IA se reservarán para empresas estadounidenses y se mantendrán fuera de China y otros países.

* Las acciones de Kimberly-Clark cayeron tras conocerse que la empresa de bienes de consumo comprará el fabricante de Tylenol Kenvue por más de 40.000 millones de dólares.

* Si bien los datos económicos oficiales siguen siendo escasos por el cierre gubernamental parcial, el Instituto de Gerencia y Abastecimiento y S&P Global publicaron sus índices de gerentes de compras, que mostraron que las fábricas estadounidenses siguen lidiando con la incertidumbre derivada de las políticas arancelarias de Trump.

* El índice nacional de empleo del procesador de nóminas ADP, que se espera para el miércoles, podría arrojar luz sobre el estado del mercado laboral estadounidense.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 12,52 puntos, o un 0,18%, a 6.852,72 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subió 109,77 puntos, o un 0,46%, a 23.834,72. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 218,88 puntos, un 0,46%, a 47.343,99 unidades. (Editado en español por Carlos Serrano)